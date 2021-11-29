Эскиз картины Рубо о штурме аула Ахульго продан за 87500 фунтов

29 ноября 2021, 19:21

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Внучка художника Франца Рубо продала эскиз панорамы "Штурм аула Ахульго" о событиях Кавказской войны. Работа ушла с аукциона за 87,5 тысячи фунтов стерлингов при оценочной стоимости в 8-12 тысяч фунтов.

Сообщение о продаже эскиза картины пришло сегодня на SMS-сервис "Кавказского узла". "Внучка Франца Рубо Сильвия Рубо выставила на продажу эскиз „Штурма аула Ахульго“ на аукционном доме Christie’s. Сегодня эскиз был продан", - написал автор сообщения.

Стоимость эскиза "Штурма аула Ахульго" была оценена в 8-12 тысяч фунтов, но в итоге работу продали за 87500 (это более 116 тысяч долларов США, или около 8,7 миллиона рублей), сообщается на сайте лондонского аукционного дома Christie's.

По словам заместителя директора Национального музея Дагестана Джамили Дагировой, Сильвия Рубо заранее сообщила ей, что эскиз выставляется на сегодняшний аукцион. Оригинал панорамы, как почти все работы Рубо, посвященные Кавказской войне, хранятся в Дагестане, но эскиз представляет ценность для республиканского музея, так как сама картина не сохранилась полностью, указала Дагирова. Она призвала приобрести эскиз для Дагестана.

"Дорогие состоятельные дагестанцы, правительство республики. Купите, пожалуйста, эскиз и, возможно, подарите дагестанским музеям. Он стал бы прекрасным дополнением коллекции, именно он демонстрирует замысел автора панорамы, которой уже не существует", — написала Дагирова на своей странице в Facebook 11 ноября. Сегодня она с сожалением констатировала, что картина "ушла".

Как писал "Кавказский узел", оригинал панорамы Франца Рубо "Штурм аула Ахульго", созданной в 1890 году, находится в собрании Дагестанского музея изобразительных искусств. Фотокопия этого полотна стала центральным экспонатом и исходной точкой общей концепции выставки "Архив Ахульго" о Кавказской войне 1817-1864 годов, демонстрировавшейся в марте 2020 года во Владикавказе. Опрошенные "Кавказским узлом" историки и искусствоведы отметили тогда, что в советские годы художники не поднимали столь дискуссионную тему, как Кавказская война.

Аул Ахульго расположен в Северном Дагестане, он служил укрепленной резиденцией имама Шамиля во время Кавказской войны. С 13 июня 1839 года горцы во главе с Шамилем выдерживали в Ахульго осаду царских войск под командованием генерала Граббе. 22 августа 1839 года царские войска в результате кровопролитного штурма овладели Ахульго, но отдельные бои в ауле шли еще неделю. Шамиль с мюридами прорвался в Чечню. Аул был полностью разрушен в ходе боевых действий, рассказывается в статье об ауле, опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла". В 2017 году в Ахульго открылся мемориал, посвященной этим событиям. По мнению историков, мемориал напоминает о вражде, а не о примирении сторон.

В "Справочнике" "Кавказского узла" можно ознакомиться с подробной статьей о событиях Кавказской войны, а в разделе "Персоналии" - с биографией имама Шамиля.