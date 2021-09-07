Выставка в Дербенте привлекла внимание к проблеме невыплат семьям умерших врачей

07 сентября 2021, 19:36

Выставка художницы из Новочеркасска "Воины Гиппократа", посвященная умершим от COVID-19 врачам, вызвала интерес в Дербенте, рассказали организаторы. С начала пандемии в Дагестане умер 81 медработник, но семьи лишь 15 из них получили компенсации, и родственникам врачей приходится доказывать в судах, что их близкие умерли от коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", первая выставка "Воины Гиппократа" открылась в Шахтах 11 марта, в годовщину объявления пандемии COVID-19. На работах художницы из Новочеркасска Елены Сухоруковой тогда были показаны 103 портрета врачей, умерших от коронавируса по всей стране, в том числе в 11 регионах юга России.

По словам Елены Сухоруковой, она начала работу над серией портретов врачей, находясь на карантине. "Я понимала, что первыми примут на себя удар медики, поэтому начала собирать по всей стране информацию. Начала рисовать, и уже тогда подумала, что буду организовывать выставки, чтобы люди почтили память этих героических людей", - отметила художница. Когда были готовы уже более 100 портретов, Сухорукова обратилась музеи с предложением организовать выставку, но получила отказы. По ее словам, ситуация изменилась лишь после обращения в приемную президента и к министру обороны Сергею Шойгу.

Экспозиция портретов умерших врачей растрогала их родственников

Выставка «Воины Гиппократа», посвященная медицинским работникам, умершим от коронавируса, проходит с 24 августа до 10 сентября в здании гауптвахты цитадели «Нарын-кала» в Дербенте, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» начальник экспозиционно-выставочного отдела Дербентского музея-заповедника Ренат Селимов.

"На выставке представлены работы художницы Елены Сухоруковой из Новочеркасска. Она нарисовала портреты врачей, которые работали в «красной зоне» в пандемию, и, к сожалению, покинули этот мир. Тем самым она решила поддержать врачей, почтить память погибших. У нее около 150 портретов, но не все они представлены на выставке. Наш выставочный зал позволяет разместить только 50 картин", - рассказал он.

На выставке в Дербенте представлены портреты медработников из разных регионов страны, среди них 21 врач из Дагестана. Дербентская выставка художницы – пятая из её серии «Воины Гиппократа», говорится в сообщении, опубликованном на сайте музея-заповедника.

Посетители не остаются равнодушными к картинам, отметил Ренат Селимов. "На нее приходили родственники врачей, они находили на картинах своих близких. Все это вызывало у них эмоции, воспоминания. Кто-то не мог сдерживать слез. Были трогательные моменты. Все работы изображены так, как видит художник. Это ее видение. Судить о качестве мы не беремся. Она изобразила на своих полотнах то, что чувствовала, переживала в те дни", - отметил он.

Выставку может посетить любой желающий, вход на нее свободный. «После завершения [выставки] в Дербенте картины будут экспонироваться в других регионах Северного Кавказа», - добавил Ренат Селимов.

Выплаты получили лишь 15 из 81 семьи умерших в Дагестане врачей

С начала пандемии, по данным дагестанского отделения Фонда социального страхования (ФСС) России, в республике умер 81 медицинский работник, из них 30 врачей, 34 работника из старшего медицинского персонала, 14 – младшего медперсонала и три водителя «скорой помощи». К 7 сентября из 81 случая смерти страховыми признаны 15, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ФСС.

"Страховые выплаты осуществляются на основании заявления и медицинского расследования. Расследование проводит специальная комиссия, состоящая из представителей различных ведомств, в том числе Минздрава и Роспотребнадзора. Она устанавливает, является смерть медицинского работника страховым случаем или нет. В случае подтверждения, составляется акт, который и служит основанием для выплат. Членам семей 15 медицинских работников осуществлены выплаты по 2 752 452 рубля", - сообщил представитель регионального отделения ФСС.

Большинство семей медработников, умерших от коронавируса, не могут получить положенные выплаты из-за ненадлежащего оформления документов, считает руководитель правозащитного проекта «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов. "Страховые выплаты не могут получить большинство семей погибших медработников по той причине, что документы не оформляются должным образом. Чтобы был признан страховой случай, необходимо зафиксировать, что смерть наступила, так скажем, вследствие «трудовой травмы». То есть врач, медсестра, любой другой медперсонал заразился от больного, которому оказывал помощь. Но руководство лечебных заведений в большинстве случаев не фиксировало это, не отражало в документах под разными предлогами. Якобы их сотрудник заразился не на работе, а, к слову, дома от членов семьи или в других местах массового скопления людей. И теперь семьи лишены возможности подтвердить, что их близкий человек, оказывавший медпомощь, заразился на работе и умер от коронавируса", - рассказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

«Монитор пациента» инициировал судебные иски для защиты прав медработников, а также пытается привлечь ответственных, которые не смогли обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты в начале пандемии, рассказал он.

«Одной из причин такой высокой смертности среди медицинского персонала стало то, что врачи не были обеспечены средствами защиты. В Дербенте мы подали заявление в правоохранительные органы с требованием установить и привлечь к ответственности должностных лиц, которые не смогли вовремя обеспечить персонал защитными средствами. Однако рассмотрение нашей жалобы саботируется... Не рассмотрев его должным образом, нам вынесли отказ в возбуждении дела. А перед рассмотрением нашей жалобы на этот отказ руководитель следствия отменял его и возвращал на повторное рассмотрение. Так было уже несколько раз. Это ярко показывает отношение правоохранительных органов к этому вопросу. Мы планируем по этому поводу подготовить жалобу совместно с «Правовой инициативой»* в Европейский суд по правам человека», - заявил правозащитник.

Еще один судебный процесс инициирован юристами "Монитора пациента" по факту смерти буйнакского медработника. Они подали иск к Минздраву и больнице с требованием компенсировать моральный вред семье. "Руководство не смогло обеспечить медработника средствами индивидуальной защиты. И из-за этого она умерла. Мы требовали выплатить в качестве компенсации семье один миллион рублей. Суд принял заочное решение в нашу пользу, но отменил его по заявлению стороны ответчиков. С чем это связано, нам пока не известно – судебное решение еще не получено», - рассказал Увайсов, добавив, что многие семьи медработников не обращаются в суды и не пытаются отстоять свои права.

Сын умершего врача настаивает на пересмотре причины смерти

Семья дербентского врача Али Ибрагимова, умершего в начале пандемии, пытается вместе с юристами «Монитора пациента» оспорить в судебном порядке отказ в страховой выплате, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сын умершего Гусен.

По его словам, Али Ибрагимов работал участковым врачом-терапевтом в поликлинике и с самого начала пандемии оказывал помощь больным с коронавирусом. "Вскоре отец начал чувствовать недомогание, но продолжал ходить на работу. А когда состояние уже стало ухудшаться, поднялась температура, он остался дома, так как не мог уже ходить. Через несколько дней такие же симптомы появились у матери. Они лечились дома. Примерно через неделю мать пошла на поправку, но отцу становилось только хуже, по-прежнему держалась температура. Мы решили его отправить в больницу", - рассказал Гусен.

В больнице Али Ибрагимов провел около недели, но врачи не смогли его спасти. В страховых выплатах семье отказали, так как официально причиной смерти была указана не коронавирусная инфекция, а пневмония, сказал сын умершего.

В России в первые месяцы пандемии врачи умирали от коронавируса в 16 раз чаще своих коллег из первой десятки стран с сопоставимыми масштабами эпидемии, но данные об умерших медработниках, которые были озвучены дагестанскими чиновниками, соотносились, по их же сведениям, с самыми разными диагнозами. По мнению Зияутдина Увайсова, большинство тех, кто зарегистрирован как умерший от пневмонии, на самом деле умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Однако Али Ибрагимов непосредственно контактировал с больными, подчеркнул Гусен. "Он помогал им, ездил на дом. Несколько раз я его отвозил к пациентам. Он с самого начал понял, что это опасный вирус, и предостерегал нас, чтобы мы были аккуратнее. Даже когда он лежал больной дома, ему звонили и консультировались пациенты. Никаких средств защиты, когда он работал с больными, ему не выдавалось, он ходил только в марлевой повязке, которую ему сшила мама", - рассказал он.

По его словам, на следующий день после госпитализации Али Ибрагимову сделали компьютерную томографию, которая выявила 85-90 процентов поражения легких. "ПЦР-тест тогда не показал наличие коронавируса. Но все дело в том, что именно когда уложили отца в больницу, на следующий день тест на выявление коронавируса начали проводить в лаборатории в Дербенте. До этого их отправляли в Махачкалу. Мазок у него брали ушными палочками, ответ на тест мы не могли узнать около 10 дней. И только после его смерти нам показали какую-то бумажку с отрицательным результатом. Он лежал в «ковидном» госпитале вместе с коронавирусными больными, у него почти 90% процентов поражения легких, но причиной смерти так и не признали COVID-19. Говорят, что у него не было коронавируса", - посетовал мужчина.

До пандемии Али Ибрагимов практически никогда не жаловался на здоровье, добавил он. "Здоровье у отца всегда было хорошим, он практически никогда не болел. У него не было каких-то серьезных болезней до пандемии. Поэтому мы считаем, что он умер из-за коронавируса, и пытаемся это доказать на суде. Окончательное судебное решение еще не принято, процесс продолжается", - сказал Гусен.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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