Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

16 декабря 2021, 10:34

Начальник колонии в Адыгее осужден за кражу и превышение полномочий

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд признал бывшего начальника исправительной колонии №1 в Адыгее виновным в краже мобильного телефона и денег из электронного кошелька одного из осужденных.

По данным следствия, в июле начальник колонии в ходе досмотра общежития для лиц, отбывающих наказание, обнаружил мобильный телефон одного из осужденных. Он не стал составлять акт об изъятии запрещенного предмета, а забрал телефон себе. При этом он перевел на свой счет деньги, которые нашел в электронном кошельке мобильного приложения, сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

Бывший начальник исправительной колонии признан виновным по п. "г" ч.3 ст.158 УК России (тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в отношении электронных денежных средств) и ч.1 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий...). Ему назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением специального звания, сказано в сообщении, опубликованном 15 декабря на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале предыдущий начальник исправительной колонии №1 в Адыгее был заподозрен в том, что поручил сотруднику незаконно собрать и сдать металлолом с территории колонии и деньги забрал себе. Следователи завели на него уголовное дело о превышении полномочий. В июле против него было возбуждено еще одно уголовное дело - по части 3 статьи 160 УК России (присвоение или растрата чужого имущества).

Примечание:

"Начальник колонии в Адыгее осужден по делу о взятке", "Начальник отдела колонии в Адыгее обвинен в растрате почти 200 тысяч", "Начальник отделения уголовного розыска Майкопа обвинен в получении взятки".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 декабря 2021, 12:11

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