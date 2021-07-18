Второе уголовное дело возбуждено против начальника колонии в Адыгее

18 июля 2021, 09:47

Присвоение чужого имущества вменяется начальнику колонии в Адыгее, который дал указание подчиненному незаконно собрать и сдать металлолом с территории колонии, а деньги забрал себе, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 февраля стало известно, что начальник исправительной колонии в Адыгее заподозрен в том, что поручил сотруднику незаконно собрать и сдать металлолом с территории колонии и деньги забрал себе. Следователи завели на него уголовное дело о превышении полномочий.

Против начальника колонии №1 в Адыгее возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата чужого имущества", сообщило 17 июля на своем сайте следственное управление СКР по Адыгее.

Часть 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата чужого имущества" предусматривает до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, начальник колонии дал указание подчиненному организовать сбор и продажу черного и цветного металла, хранившегося на территории промзоны колонии. Подчиненный выполнил его указание, сдал металл в пункт приема, а вырученные деньги – свыше 427 тысяч рублей – отдал руководителю.

"Последний [деньгами] распорядился по своему усмотрению", – подчеркнуло ведомство.

Напомним, что предыдущий начальник колонии №1 в Адыгее был также фигурантом уголовного дела о растрате чужого имущества. 14 ноября 2017 года стало известно, что в апреле 2016 года он растратил на собственные нужды более 189 тысяч рублей, принадлежащих колонии.