Начальник колонии в Адыгее заподозрен в злоупотреблении полномочиями

20 февраля 2021, 14:55

Начальник исправительной колонии в Адыгее подозревается в том, что поручил сотруднику незаконно собрать и сдать металлолом с территории колонии и деньги забрал себе, сообщил Следком.

По данным следствия, подозреваемый в конце прошлого года без создания инвентаризационной комиссии и заключения госконтракта поручил подчиненному собрать и сдать черный и цветной металл с территории промышленной зоны колонии. Общий объем собранного составил 15 тонн, он был в пункте приема металлолома. Вырученные деньги в сумме 249 тысяч рублей сотрудник колонии передал подозреваемому, которыми последний распорядился по своему усмотрению, сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

Начальник колонии подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до четырех лет лишения свободы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2020 года замглавы Майкопа был заподозрен в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, он незаконно участвовал в управлении двумя фирмами и оказывал им покровительство, в том числе в заключении контрактов на выгодных условиях.