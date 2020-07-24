Замглавы Майкопа заподозрен в злоупотреблении полномочиями

24 июля 2020, 06:59

Заместитель главы администрации Майкопа незаконно участвовал в управлении двумя фирмами и оказывал им покровительство, в том числе в заключении контрактов на выгодных условиях, считает следствие.

По версии следствия, чиновник принимал личное участие в управлении двумя коммерческими предприятиям Майкопа, в том числе по ведению финансово-хозяйственной деятельности этих компаний, предоставляя им льготы и преимущества, а также оказывал содействие одной из них в заключении контрактов на максимально выгодных условиях.

Следователи по материалам УФСБ возбудили в отношении заместителя главы администрации Майкопа уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), говорится в сообщении от 23 июля на сайте Следственного управления Следственного комитета по Республике Адыгея.

Санкции этих статей УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Подозреваемым по этому делу является Аслан Китариев, уточняет со ссылкой на сотрудника республиканского управления Следственного комитета "Южная служба новостей".

Китариев был задержан у себя дома. В квартире чиновника и в его служебном кабинете проведены обыски, сообщают "Вести.ру".

В отношении чиновника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточняет "Комсомольская правда - Кубань".

Первый заместитель главы администрации Майкопа Аслан Китариев курирует экономический блок в мэрии. В частности, в его ведении находятся комитет по экономике, управления в сфере закупок, развития предпринимательства и потребительского рынка, сельского хозяйства, отдел инвестиций и проектного сопровождения, Майкопский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, акционерные общества в сфере торговли с долей участия муниципального образования "Город Майкоп" и МУП "Аптека №1", сообщается на сайте администрации города.

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало. Сообщений по поводу возбуждения уголовного дела в отношении Китариева на сайте администрации Майкопа по данным на 06.30 мск 24 июля не было.