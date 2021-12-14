Южный окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

14 декабря 2021, 14:46

Уроженец Дагестана осужден на 12 лет за связи с ИГ*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил к 12 годам колонии уроженца Дагестана Левитана Султанова, признав его участником террористической организации.

По данным суда, проживающий в Ставрополе 24-летний уроженец Дагестана Левитан Султанов в ноябре 2020 года вступил в запрещенную в России судом террористическую организацию «Исламское государство», дав присягу ее лидеру и переслав аудиозапись присяги другому человеку для передачи руководителю террористической организации.

"Также Султанов в январе 2021 года собрал сведения о местах расположения объектов МВД России в Ставрополе и передал их тому же лицу помощью мобильного телефона посредством сети «Интернет»", - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Султанов был обвинен в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. При этом 28 июня он уже был осужден в Ставрополе к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы по обвинению в краже.

С учетом назначенного ранее наказания Левитан Султанов приговорен сегодня к 12 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Свою вину он признал, сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело поступило в суд 8 сентября, процесс занял семь заседаний, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда. Комментариями Левитана Султанова и его представителей относительно приговора «Кавказский узел» пока не располагает.

В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Хасанби Индреев осужден по делу о пособничестве боевикам", "Защита сочла жестоким приговор Руслану Кашешову", "Житель Ингушетии заподозрен в пособничестве боевикам".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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