Парламент Калмыкии одобрил законопроект о QR-кодах

09 декабря 2021, 18:42

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Депутаты Народного хурала Калмыкии 19 голосами "за" при пяти "против" поддержали федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах.

Как писал "Кавказский узел", правительство России 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. 1 декабря активисты движения "Наша Калмыкия" призвали депутатов Народного хурала проголосовать против закона о введении в стране обязательных QR-кодов. Девять жителей Калмыкии записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором назвали введение QR-кодов дискриминацией.

Законодательные поправки, предполагающие обязательное предъявление QR-кодов при посещении общественных заведений, уже одобрили депутаты большинства регионов юга России. В частности, 25 ноября их одобрили парламентарии Дагестана и Северной Осетии, а 30 ноября - депутаты парламента Кабардино-Балкарии. Жители юга России выступают против введения системы QR-кодов, следует из видео, подготовленного "Кавказским узлом".

Депутаты парламента (Народного Хурала) Калмыкии проголосовали сегодня за поддержку внесенного в Госдуму федерального законопроекта, регулирующего использование QR-кодов в общественных местах, сообщили в парламенте. "Законопроект о QR-кодах в общественных местах поддержан большинством голосов депутатов, присутствующих на сессии", - процитировал ТАСС представителя парламента.

"Полемика по этому вопросу была долгой. В результате "за" проголосовали 19 депутатов, против - 5", - привело РИА "Новости" слова сотрудника парламента.

Всего в Народном хурале насчитывается 26 депутатов, следует из данных на сайте парламента Калмыкии. На заседании присутствовали 24 депутата, проинформировал сегодня Regnum.

Региональные парламенты поддержали законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах на фоне критики со стороны местных жителей. В ряде регионов активисты организовали кампании по сбору подписей против новых ограничений, однако парламентарии не прислушались к их мнению, говорится в материале "Кавказского узла" "Депутаты парламентов Юга России пренебрегли мнением противников QR-кодов".

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