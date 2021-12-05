Задержан подозреваемый в поджоге владикавказской школы

05 декабря 2021, 16:14

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Пожар во владикавказской школе произошел в результате поджога, в котором подозревается завхоз учебного заведения, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря во владикавказской школе №48 произошел пожар, очаг которого, по данным МЧС, находился под лестничной клеткой первого этажа.

Из-за пожара были эвакуированы 510 детей и 44 работника школы, при этом часть детей из-за сильного задымления пришлось эвакуировать с помощью автолестницы. Помощь врачей никому не потребовалась.

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге подсобного помещения под лестничной площадкой школы №48, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Северной Осетии.

"По предварительным данным, 57-летний мужчина, работающий в учебном заведении завхозом, совершил поджог на почве личной неприязни к одному из работников школы. Полицейскими выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. После проведения соответствующих экспертиз [...] будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении, размещенном на странице министерства в Instagram.

Во время пожара никто не пострадал, отмечается в публикации.