05 декабря 2021, 16:14

Задержан подозреваемый в поджоге владикавказской школы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пожар во владикавказской школе произошел в результате поджога, в котором подозревается завхоз учебного заведения, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря во владикавказской школе №48 произошел пожар, очаг которого, по данным МЧС, находился под лестничной клеткой первого этажа.

Из-за пожара были эвакуированы 510 детей и 44 работника школы, при этом часть детей из-за сильного задымления пришлось эвакуировать с помощью автолестницы. Помощь врачей никому не потребовалась.

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге подсобного помещения под лестничной площадкой школы №48, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Северной Осетии.

"По предварительным данным, 57-летний мужчина, работающий в учебном заведении завхозом, совершил поджог на почве личной неприязни к одному из работников школы. Полицейскими выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. После проведения соответствующих экспертиз [...] будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении, размещенном на странице министерства в Instagram.

Во время пожара никто не пострадал, отмечается в публикации.

Примечание:

"Двоих школьников в Северной Осетии задержали после звонка о минировании", "Пять человек госпитализированы после пожара во владикавказском цехе", "Взрыв во Владикавказе напомнил горожанам о терактах".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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