Саакашвили переведен в военный госпиталь в Гори

20 ноября 2021, 03:10

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Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на 50-й день голодовки доставили на реанимобиле из Глданской тюремной больницы в военный госпиталь в городе Гори.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября, на 49-й день голодовки, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили упал в обморок во время встречи со своим адвокатом в тюремной больнице. После этого политик был переведен в реанимацию. Невролог, осмотревший голодающего, пришел к выводу, что политику необходимо провести МРТ головного мозга. Состояние здоровья Саакашвили продолжает ухудшаться, указал личный врач политика Николоз Кипшидзе. 19 ноября народный защитник Грузии потребовала перевести голодающего Михаила Саакашвили в гражданскую больницу, заявив, что его состояние стало угрожающим жизни. Омбудсмена поддержала Служба государственного инспектора, а представитель правящей партии призвал дождаться новых результатов обследования политика. Михаил Саакашвили будет переведен в военный госпиталь министерства обороны имени Г.Абрамишвили, объявил в тот же день министр юстиции Рати Брегадзе.

Михаил Саакашвили вернулся на родину 30 сентября и был арестован. В тюрьме 1 октября он объявил голодовку. В ноябре Саакашвили перевели в тюремную больницу, хотя он сам, его врач и адвокаты настаивали на госпитализации в гражданскую клинику. Оппозиционеры 10 ноября заявили, что намерены ежедневно проводить акции протеста с требованием об освобождении бывшего президента.

Реанимобиль с Саакашвили в Гори сопроводила автоколонна из двух машин скорой помощи и около 10 машин с сотрудниками правоохранительных органов, сообщили 20 ноября "Новости-Грузия".

На окнах флигеля, в который поместили Саакашвили, установлены решетки, входы в госпиталь усилены полицией, отмечается в сообщении.

Во время перевода Саакашвили в палату личный врач политика Николоз Кипшидзе, его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили, а также мать находились возле госпиталя, а затем их впустили в палату.

Днем 19 ноября Саакашвили принял предложение министерства юстиции Грузии о переводе в Горийскую больницу и пообещал прекратить голодовку.

«Он согласился на перевод в Горийский госпиталь и прекратит голодовку, как только будет размещен в Горийском госпитале... Протокол (лечения) после голодовки будет расписан специалистами всех консилиумов врачей, которые до этого времени создавались», - сказал адвокат Ника Гварамия, слова которого привел Interpressnews.

Саакашвили после возвращения в Грузию был арестован, так как ранее на родине был заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет – по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Бывший президент обвинен в незаконном пересечении границы, арестованы четыре предполагаемых сообщника. Ему также были предъявлены другие обвинения. Кроме того, прокуратура решила допросить бывшего президента по резонансному делу картографов.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".