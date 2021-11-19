Элене Хоштария прекратила голодовку после обещаний Минюста

19 ноября 2021, 17:30

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Депутат Элене Хоштария после решения Минюста перевести Михаила Саакашвили в военный госпиталь сочла цели своей голодовки выполненными и прекратила акцию в здании парламента. Лидер "Единого национального движения" призвал активистов не расходиться и дождаться выполнения властями их обещания.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Саакашвили вернулся на родину 30 сентября и был арестован. После заключения в тюрьму, 1 октября, он объявил голодовку. В ноябре Саакашвили перевели в тюремную больницу, хотя он сам, его врач и адвокаты настаивали на госпитализации в гражданскую клинику. 18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили упал в обморок и был переведен в реанимацию. Народный защитник Грузии потребовала перевести голодающего в гражданскую больницу, заявив, что его состояние стало угрожающим жизни. Омбудсмена поддержала Служба государственного инспектора, а представитель правящей партии призвал дождаться новых результатов обследования политика.

3 ноября лидер оппозиционной партии "Дроа" ("Пора") Элене Хоштария начала в здании парламента голодовку в поддержку Саакашвили. 14 ноября к голодовке в парламенте присоединились еще девять оппозиционных депутатов. Кроме того, сторонник бывшего президента Гия Барамидзе объявил голодовку в офисе "Единого национального движения". Сегодня трем оппозиционерам понадобилась помощь врачей, а Элене Хоштария отказалась от поддерживающей терапии, узнав об ухудшении состояния Саакашвили.

Михаил Саакашвили будет переведен в военный госпиталь, объявил сегодня на специальном брифинге министр юстиции Рати Брегадзе. "Министерство юстиции предлагает перевести Саакашвили в военный госпиталь министерства обороны имени Г.Абрамишвили. Это место, где его здоровье и безопасность будут максимально защищены. Этим решением мы соблюдаем не только здоровье Саакашвили, но и других людей, которые сейчас голодают. После окончания курса лечения его переведут в тюрьму №12 в Рустави", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление Брегадзе, прозвучавшее в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Министр юстиции подчеркнул, что в случае провокаций, попытки помешать перевозке Саакашвили или работе врачей госпиталя, политика вновь вернут в тюремную больницу, а все виновные понесут жесткое наказание.

Ранее лидер "Грузинской мечты" пригрозил сторонникам перевода Саакашвили в гражданскую клинику ответственностью за возможные инциденты, чем вызвал протест омбудсмена страны. "Эта риторика выходит за пределы правовых рамок, представляет собой попытку атаковать и запугать независимый конституционный орган и его экспертов, противоречит национальным и международным обязательствам в области прав человека", - заявила Нино Ломджария.

Лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария после информации о решении Минюста прекратила голодовку, которую проводила 17 дней. "Безопасный перевод в клинику в Гори – это решение проблемы лечения Саакашвили, поэтому это основание для прекращения моей голодовки. Я думаю, что мы должны быть последовательными и осторожными, когда на кону общественный порядок и человеческая жизнь", — приводятся слова Хоштарии в публикации издания "Новости-Грузия". Депутат добавила, что после консультации с врачом начнет постепенный выход из голодовки.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что и Михаил Саакашвили должен прекратить голодовку из-за угрозы умереть. "Теперь решение за ЕСПЧ, который должен оценить, предложило ли государство безопасную среду и высококвалифицированную медицинскую помощь пациенту, который согласился с призывом суда о прекращении голодовки", — процитировала омбудсмена "Грузия Online".

Сегодня в Тбилиси проходит протестная акция, еще вчера, 18 ноября, анонсированная "Единым национальным движением". Глава оппозиционной партии Ника Мелия отметил, что Саакашвили еще не дал согласия на перевод в военный госпиталь. "Пока Михаил Саакашвили физически не будет переведен в больницу, мы не должны расходиться", - призвал Мелия. Он добавил, что не знает о намерениях голодающего, передал "ИнтерпрессНьюс".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 30 сентября и был арестован, так как ранее на родине был заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет - по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Бывший президент обвинен в незаконном пересечении границы, арестованы четыре предполагаемых сообщника. Ему также были предъявлены другие обвинения. Кроме того, прокуратура решила допросить бывшего президента по резонансному делу картографов.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, сообщалось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021.