Сторонник Михаила Саакашвили держит плакат в его поддержку. Тбилиси, 14 октября 2021 г. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

20 октября 2021, 17:09

Саакашвили обвинен в незаконном пересечении границы Грузии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попал в страну, спрятавшись в трейлере на борту корабля, сообщила прокуратура. Водитель трейлера стал одним из задержанных по делу об укрывательстве преступления.

Как писал "Кавказский узел", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину перед муниципальными выборами. 1 октября он был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет - по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также были предъявлены другие обвинения. Кроме того, прокуратура решила допросить бывшего президента по резонансному делу картографов.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". 

Прокуратура Грузии вынесла постановление об обвинении Михаила Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы, началась процедура по предъявлению обвинения.

По данным следствия, бывший прибыл в Грузию еще 28 сентября, на корабле "Вильнюс", который следовал из украинского Черноморска в грузинский порт Поти. При этом Михаил Саакашвили находился в трейлере, груженном молочными продуктами. На берег он вышел уже после полуночи 29 сентября. "Саакашвили, таким образом, незаконно пересек границу Грузии", - сказано в заявлении прокуратуры. Там также отмечается, что пребывание Саакашвили на корабле в трейлере подтверждается записями с его телефона.

Следователи утверждают, что на берегу Саакашвили встретили на машине и отвезли сначала в село Тквири в регионе Самегрело, а после на микроавтобусе - в Батуми. Из Батуми он еще раз ездил в Тквири, а затем, поздно вечером 29 сентября, выехал в Тбилиси на автомобиле с прицепом. Приехав в столицу рано утром, Саакашвили поселился на улице Эрцо, в квартире, где его затем и задержали, передал сегодня "Sputnik Грузия".

3 октября было предъявлено обвинение Элгудже Цомае – владельцу квартиры, в которой скрывался Михаил Саакашвили после возвращения в Тбилиси. Его арестовали на два месяца. Защита сочла обвинение нелогичным: статьи об укрывательстве преступника в Уголовном кодексе нет, а "укрывательство преступления" не относится к Цомае, заявил один из его адвокатов, Дмитрий Садзаглишвили. Сегодня полиция отчиталась, что задержанных по делу об укрывательстве Саакашвили уже четверо.

Четвертый задержанный по делу о нелегальном въезде Михаила Саакашвили в страну - водитель трейлера Георгий Нариманидзе, сообщил сегодня адвокат задержанного. "Сейчас мне сообщили, что хотят поставить вопрос о моем отводе. На обвиняемого оказывается давление, и нас ограничивают. Нам не позволяют полноценно осуществлять защиту обвиняемого. Он – рядовой водитель трейлера. Никак не связан с другими обвиняемыми. Обвинение ему еще не предъявлено", - процитировал адвоката "ИнтерпрессНьюс".

Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Примечание:

"Грузинская оппозиция начала переговоры о создании коалиции в горсоветах", "Центризбирком Грузии подтвердил данные с большинства избирательных участков", "Три оппозиционные партии отказались присоединиться к акции в поддержку Саакашвили".

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