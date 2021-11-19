Ухудшилось состояние трех участников голодовки в поддержку Саакашвили

19 ноября 2021, 11:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Помощь врача потребовалась трем оппозиционным депутатам парламента Грузии на седьмой день голодовки. Лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, которая также проводит голодовку, отказалась от поддерживающей терапии, узнав об ухудшении состояния Саакашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 ноября девять оппозиционных депутатов объявили о проведении голодовки в здании парламента Грузии, требуя перевести бывшего президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Голодовку в офисе "Единого национального движения" объявил и сторонник бывшего президента Гия Барамидзе. Лидер оппозиционной партии "Дроа" (Пора) Элене Хоштария начала голодовку в здании парламента 3 ноября.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 30 сентября и был арестован, так как так как ранее на родине ранее был заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет - по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Бывший президент обвинен в незаконном пересечении границы, арестованы четыре предполагаемых сообщника. Ему также были предъявлены другие обвинения. Кроме того, прокуратура решила допросить бывшего президента по резонансному делу картографов. После ареста Саакашвили объявил о проведении голодовки. Оппозиционеры 10 ноября заявили, что намерены ежедневно проводить акции протеста с требованием об освобождении бывшего президента.

Троим депутатам парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение", на седьмой день голодовки, которую они проводят в парламенте Грузии, потребовалась медицинская помощь. У Георгия Годабрелидзе, Ники Мачутадзе и Давида Киркитадзе поднялось высокое артериальное давление, а у последнего еще и упал уровень глюкозы, рассказал Давид Киркитадзе. "Нам оказал медицинскую помощь врач парламента, также за здоровьем голодающих следит и врач от нашей партии. Все девять участников голодовки испытывают слабость" – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У Киркитадзе слабый голос, он говорит с трудом, передал корреспондент "Кавказского узла".

После того, как стало известно об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили, Элене Хоштария, которая голодает уже 17-й дней, отказалась от приема медикаментов. "С Саакашвили не только происходят опасные процессы, но и на протяжении нескольких критических часов не проведены исследования до конца. Потому я приняла решение прекратить медикаментозное лечение, направленное против критических показателей и до тех пор, пока не перевезут [Саакашвили в частную клинику]", – написала сегодня на своей странице в Facebook Хоштария, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Состояние здоровья Хоштарии стабильное, но отказ от приема медикаментов и переливания жизненно важных медикаментов грозит риском для ее здоровья, отметил врач-реаниматолог, член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Вахтанг Колоян. "Может начаться аритмия сердечного ритма. До этого Хоштария принимала ряд простых препаратов. В том числе, витамины. Хоштарии уже тяжело передвигаться", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?". Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021.