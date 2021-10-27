Аналитики оценили потенциал "Грузинской мечты" на акции в Тбилиси

27 октября 2021, 22:13

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На акции "Грузинской мечты" в Тбилиси собралось больше людей, чем на митинге "Единого национального движения" в поддержку Саакашвили 14 октября. Однако количество людей на митинге не гарантирует победы ни одной из сторон, многие зависит от того, сможет ли оппозиция мобилизовать своих сторонников в день голосования, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября в Грузии прошло голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми и еще 15 городах Грузии на 30 октября назначен второй тур выборов, так как там кандидаты в мэры не набрали нужного числа голосов. В преддверии голосования в стране созданы восемь дополнительных участков для пациентов больниц и тех, кто находится на самоизоляции. В Тбилиси во второй тур прошли действующий мэр Каха Каладзе и кандидат от "Единого национального движения" Ника Мелия, а третье место занял бывший премьер-министр Георгий Гахария. 20 октября Каладзе заявил, что считает бессмысленными дебаты с Мелией. Оппозиция провоцирует конфликты, которые дискредитируют Грузию на международной арене, считает вице-спикер парламента Георгий Вольский. Наблюдатели назвали наиболее типичными в ходе муниципальных выборов такие нарушения, как злоупотребление административным ресурсом и давление на наблюдателей.

В Тбилиси сегодня прошла акция сторонников партии "Грузинская мечта", передал корреспондент "Кавказского узла". Город был практически парализован. Полиция заблокировала центральные дороги и проезд к площади Свободы и перенаправляла машины по параллельным улицам.

Мэр столицы Каха Каладзе призвал избирателей прийти на выборы 30 октября. "Мы должны поставить последнюю точку в противостоянии (политических сил)", - заявил он.

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе поздравил избирателей с победой партии на выборах 2 октября, но отметил, что 30 октября ее нужно довести до конца. "30 октября мы должны еще раз сделать выбор в пользу движения вперед, ради достойного будущего Грузии", - заявил он.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что совместными усилиями будут преодолены все проблемы. "Я твердо верю, что ближайшие годы станут временем восстановления, мира, стабильности и объединения", - отметил он.

Пришедшие на митинг люди рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что они прибыли с разных уголков Грузии, в том числе из Имерети, Аджарии, Самегрело, Мтианети, Гурии.

"Мы пришли сюда, чтобы продемонстрировать всему миру, что нас - большинство. Я ожидаю, что после этого митинга во всех 20 муниципалитетах победит "Грузинская мечта", и что страна будет процветать. Будет мир и процветание. Главное - мир", - сказала Наталья Копредизе из Самтредиа.

"Мы здесь ради того, чтобы победила Грузия. Я ожидаю, что после выборов "Единое национальное движение" прекратит свое существование", сказала домохозяйка Хатуна из Тбилиси.

"Я жду, что этот митинг мобилизует общественность, и во втором туре победит "Грузинская мечта", - сказал житель Кутаиси, юрист Зураб Хурциладзе.

"Мы пришли, чтобы не допустить возвращения Саакашвили... Я из Батуми, мы помним, что восстановление города началось именно при Саакашвили, он много для нас сделал, но его преступления... тоже прощать нельзя", - заявил житель Батуми Ника.

1 октября, накануне выборов, в Грузию вернулся бывший президент Михаил Саакашвили, несмотря на то, что на родине ему уже заочно вынесли обвинительные приговоры по двум уголовным делам. Саакашвили также предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. После ареста бывший президент объявил голодовку. На 27-й день голодовки политик отказался от медицинских процедур и анализов, при этом его состояние ухудшилось, у дверей тюрьмы дежурит реанимация. Подробности о том, чем было чревато для Саакашвили возвращение в Грузию, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Аналитики сравнили митинги оппозиции и "Грузинской мечты"

Эксперты отметили, что на акцию "Грузинской мечты" собралось немногим больше людей, чем на митинг в поддержку Саакашвили 14 октября.

"Не намного больше - всего лишь на одну Колхозную площадь (небольшая территория, примыкающая к улице Пушкина, ведущей к площади Свободы, - прим. "Кавказского узла"). А на площади Свободы, на Руставели и улице Пушкина было примерно столько же людей, сколько на митинге "Единого национального движения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Гела Васадзе.

Сторонники Саакашвили неоднократно проводили акции протеста, требуя освободить его из-под ареста. Одна из них прошла в Тбилиси 14 октября, однако сразу три оппозиционные партии участвовать в ней отказались. По мнению аналитиков, грузинская оппозиция не готова видеть Саакашвили своим лидером. По данным "Единого национального движения" на площади Свободы в Тбилиси 14 октября собралось порядка 50 тысяч человек. Многочисленный митинг сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили стал серьезной заявкой "Единого национального движения" о своих намерениях, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Власть вынуждена будет отреагировать на массовое проявление общественного мнения, однако это не означает освобождения Саакашвили, указали они.

По его мнению, количество людей на митинге не гарантирует победы ни одной из сторон. "Силы примерно одинаковы, но от оппозиции сейчас зависит, сможет ли она мобилизовать избирателей и вывести их на избирательные участки в день голосования", - говорит Васадзе.

Профессор Черноморского университета Ника Читадзе считает, что силы равны. "Конечно, сегодня было больше людей, чем на митинге 14 октября, но не надо забывать что в Грузии - 280 тысяч бюджетников. То есть была возможность принудить приехать сегодня людей, даже тех, кто не поддерживает "Грузинскую мечту", но вынужден подчиниться начальству. Поэтому главное не количество, а качество - какое число участников митинга готовы голосовать за ту или иную политическую силу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Большинство из пришедших на митинг - это бюджетники. У меня много друзей, которые работают в регионах в бюджетных учреждениях. И они все сегодня прибыли на митинг. Но они говорят, что в день голосования, поддержат оппозицию на своих участках", - сказал корреспонденту "Кавказского узла руководитель НПО "Институт демократических исследований" Уча Нануашвили.

"Грузинская мечта" выделила деньги на питание своим сторонникам

26 октября мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что участники митинга получили деньги. "Это деньги на еду. Все происходит официально, ничего не скрывается. Вы [журналисты] целенаправленно говорите, что госслужащие не имеют права приходить на акцию – но они имеют это право... Когда мы привозим людей, мы оплачиваем их расходы на питание. Это делает партия. Это официальные расходы, и вы можете все это проверить», - процитировало его издание "Сова"*.

Каладзе добавил, что предвыборная акция «Грузинской мечты» обходится меньше, чем обошелся митинг «Единого национального движения».

"Моим знакомым платили (партия "Грузинская мечта"). По 50 лари - тем, кто ехал из Батуми и по 25 лари - тем, кто ехал из Кутаиси", - подтвердил Нануашвили.

Эксперты отметили, что плата участникам митинга не противоречит законодательству. "Однако возникает вопрос, насколько искренне переживают "Грузинскую мечту" люди, которые пришли на митинг", - сказал Читадзе.

"Когда платят за питание во время митинга - это нормально. Когда мобилизуется такая масса людей, то возникает вопрос, как они будут пребывать несколько часов вдали от дома без еды, без еды?", - сказал Васадзе. Тем не менее, на митинг "Грузинской мечты" пришло меньше людей, чем ожидали власти, отметил он.

"Власть показала свое бессилие. Они намеревались продемонстрировать силу, а вместо этого мы увидели толпу, люд в которой не являются единомышленниками. Кроме того, участники акции разошлись очень быстро: они начали уходить сразу после начала митинга - некоторые приходили, фотографировались и покидали акцию. А после объявления об окончания митинга все в течение получаса покинули площадь", - сказал Нануашвили.

Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".