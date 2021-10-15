Многочисленная акция в поддержку Саакашвили в Тбилиси показала протестный потенциал оппозиции

15 октября 2021, 00:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Многочисленный митинг сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили стал серьезной заявкой "Единого национального движения" о своих намерениях, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Власть вынуждена будет отреагировать на массовое проявление общественного мнения, однако это не означает освобождения Саакашвили, указали они.

Как писал "Кавказский узел", сторонниками Михаила Саакашвили на 14 октября была запланирована акция протеста в Тбилиси с требованием об освобождении политика из тюрьмы. С утра на месте проведения митинга начали собираться активисты. Для того чтобы примкнуть к ним, из регионов Грузии выдвинулись автоколонны. Активисты, выступающие против Саакашвили, заблокировали проезд направляющимся на митинг в Тбилиси его сторонникам в городах Кутаиси и Самтредиа. Оппозиция упрекнула власти в организации контракций.

После возвращения в Грузию Саакашвили был арестован, так как заочно осужден на родине на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет - по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также были предъявлены другие обвинения, сказано в биографической справке "Кавказского узла" о Саакашвили.

На площади Свободы было смонтировано три громадных экрана с портретами Саакашвили, еще один экран показывал кадры "революции роз" 2003 года. Митинг открыл генеральный директор телеканала "Мтавари Архи", адвокат Саакашвили Ника Гварамия.

"Кавказский узел" опубликовал фоторепортаж Инны Кукджановой об акции сторонников Саакашвили.

Он прочитал письмо Саакашвили, в котором политик призвал все силы объединиться и отказаться от мести, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Мы научились борьбе и свободе от Саакашвили. В 2003 году было темно, и теперь в этой стране появился свет, это заслуга Миши (Саакашвили)", - сказал один из протестующих корреспонденту "Кавказского узла".

"Это сигнал всему миру, что политические преследования в Грузии должны прекратиться, и люди должны иметь право на свободный выбор", - сказал в эфире "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла", представитель "Единого национального движения" Роман Гоциридзе.

На митинге также присутствовал адвокат Саакашвили Бека Басилая. Он заявил, что сейчас самое главное - освобождение Михаила Саакашвили. "Саакашвили является политическим заключенным, придется доказать, что это не так. Ему угрожают, что если деятельность "Единого национального движения" и лично Саакашвили не прекратится, то политику добавят уголовных статей. Это долг всех грузин, освободить третьего президента", - сказал адвокат.

По данным "Единого национального движения" на площади Свободы в Тбилиси собралось порядка 50 тысяч человек. "Люди прибыли не только из Тбилиси, но и со всех регионов Грузии. Особенно многочисленные делегации приехали из Аджарии, Самегрело, Квемо Картли", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель партии Давид Небиеридзе.

Площадь Свободы после реконструкции, по оценкам грузинских экспертов, вмещает немногим более 30 тысяч человек, сообщил "Интерфакс".

Противники Саакашвили из "Грузинской мечты" в Кутаиси и селении Абаша "вышли с вениками, что-то кричали вслед автобусу, на котором мы ехали", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга Амиран из Самегрело. "Драк и столкновений не было", - отметил он.

"Нас встретила толпа людей с вениками. Они кидали эти веники в нашу сторону, но до драки не доходило. Поначалу там не было полиции, но через несколько минут полицейские появились и предотвратили возможные столкновения", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга Матео Шугая из Самегрело.

Политический вес акции очень велик, и "Грузинская мечта" вынуждена будет реагировать, считает участник митинга, беженец из Абхазии Гурам. "Значение имеет не количество, а качество выступающих. Если сравнивать с митингом 2012 года, перед выборами, то, может быть, "Грузинская мечта" тогда собрала чуть больше людей. Но они тогда многим... пообещали вознаграждение после выборов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он считает свое присутствие на этой акции своим долгом.

"Мы требуем освобождения нашего третьего президента, что автоматически означает смену курса страны", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Теймураз.

"Обе темы важны - и освобождение Саакашвили, и победа наших кандидатов во втором туре на муниципальных выборах. Необходимо, чтобы "Грузинская мечта" поняла, что ее время истекло, пора уходить и дать дорогу прогрессивным силам", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Манана Черкезия из Зугдиди.

2 октября в Грузии прошло голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми и еще 15 городах Грузии назначен второй тур выборов, так как там кандидаты в мэры не набрали нужного числа голосов. Наблюдатели назвали наиболее типичными в ходе муниципальных выборов в Грузии такие нарушения, как злоупотребление административным ресурсом и давление на наблюдателей.

"В первую очередь нужно освободить Саакашвили, поскольку это продемонстрирует, что власть не может больше творить беззаконие, не сможет по своему желанию менять результаты голосования или выносить неправомерные приговоры", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гурам из Сачхерэ (в Имерети).

"Мы требуем освободить Саакашвили, поскольку он провел демократические реформы, сам ушел из власти, вырвал страну из лап криминала и коррупционеров", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Нана из Сачхерэ.

К зданию парламента во время акции были стянуты спецподразделения МВД Грузии. По данным ведомства, отряды милиции охраняют общественный порядок и безопасность. Во дворах парламента и Дворца студенческой молодежи стояли желтые автобусы со спецназовцами.

В 22.00 по местному времени (21.00 мск) в Тбилиси завершился митинг оппозиции. Люди мирно разошлись по домам. Столкновений с полицией не было.

Политологи оценили вероятность компромисса с оппозицией

Большое число людей на митинге стало серьезной заявкой со стороны "Единого национального движения" о силах, которые им подконтрольны, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Заала Анджапаридзе.

"Даже если предположить, что собравшихся было в два раза меньше, это серьезное заявление о том, что оппозиция нарастила количество сторонников, что у них серьезные намерения и много ресурсов. Власть вынуждена будет реагировать на такие массовые проявления общественного мнения", - сказал он.

Правящей команде будет трудно пойти на компромисс, отметил Анджапаридзе. "Оптимальным вариантом было бы освобождение Саакашвили перед вторым туром выборов, но это процессуально невозможно - Саакашвили не был ни на одном заседании суда по обвинениям против него, он уже приговорен судами всех инстанции к шести и трем годам заключения. Единственный возможный вариант - сделать публичными заседания текущих судов против Саакашвили и дать ему возможность делать публичные заявления", - сказал он.

Большое количество людей на площади показало, что "Единому национальному движению" удалось мобилизоваться, считает политолог Гела Васадзе. "Надежды (партии власти) на то, что существующие внутри партии расхождения приведут к саботажу, не оправдались. Это первая неприятная новость для власти. Количество людей, прибывших из регионов, показало, что региональный актив партии верит в возможность победы. Это вторая неприятная новость. Третья - массовость протеста явно продемонстрировала, что вышел не только актив националов, но и простые граждане. Причем, центральная фигура протеста - Саакашвили. И это, несмотря на пандемию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После такой акции диппредставительства будут вынуждены реагировать, пусть и не публично, считает Васадзе. "По крайней мере, убедить их в том, что Саакашвили - маргинальная фигура будет не только сложно, но и невозможно", - отметил он.

При этом он усомнился в возможности помилования Саакашвили президентом Грузии Саломе Зурабишвили. "Необходимость реакции властей не означает его освобождения. Но вопрос, почему грузины не защищают Саакашвили, снят", - считает Васадзе.

Президент страны Саломе Зурабишвили исключила вариант с помилованием Саакашвили. Чем чревато для него возвращение в Грузию, "Кавказский узел" проанализировал в справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Небольшие партии, которые не прошли во второй тур выборов, допустили ошибку, сказал он. "Их рейтинг снизится, и они потеряют гораздо больше, чем приобретут. Но это не смертельный удар для них - через некоторое время они продолжат свою деятельность, но вряд ли с большим рейтингом", - отметил Васадзе.

Ранее партии "Европейская Грузия", "Лело" и "Гирчи" заявили, что не примут участия в этой акции. Грузинская оппозиция не готова видеть Саакашвили своим лидером, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Большой ошибкой малых партий было чересчур близкое сотрудничество с "Единым национальным движением", считает Заала Анджапаридзе. "В результате избиратель перестал видеть разницу между "Единым национальным движением" и малыми оппозиционными партиями. Поэтому на выборах "Гирчи", "Европейская Грузия", "Лело", "Стратегия Агмашенебедли" получили меньше двух процентов и не вошли в органы местного самоуправления", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сторонник Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что представители партии хоть и не пришли на митинг, однако выступают за справедливое решение судьбы Саакашвили.

"Мы не требуем освобождения Саакашвили, однако настаиваем на справедливом рассмотрении его дела в суде. Так что наше присутствие на этом митинге выглядело бы странно", - сказал он.

Он считает, что коалиции оппозиционных сил не было создано, лейбористы выступали отдельно. "Для нас всегда была в приоритете защита интересов нашего избирателя, а не объединение с другими оппозиционными движениями", - заявил Чхартишвили.

Наиболее яркие события и аналитика о предвыборной гонке в Грузии и о самих выборах публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".