Противники Саакашвили блокировали дорогу направляющейся в Тбилиси оппозиции

14 октября 2021, 12:56

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Активисты, выступающие против бывшего президента Михаила Саакашвили, заблокировали проезд направляющимся на митинг в Тбилиси его сторонникам в городах Кутаиси и Самтредиа. Оппозиция упрекнула власти в организации контракций.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонниками Михаила Саакашвили на сегодня запланировано проведении акции протеста в Тбилиси с требованием об освобождении политика из тюрьмы. С утра на месте проведения митинга начали скапливаться активисты. Для того, чтобы примкнуть к ним, из регионов Грузии выдвинулись автоколонны. В частности колонны со сторонниками Саакашвили направились сегодня в Тбилиси из Батуми и Самегрело.

Активисты в Кутаиси встретили контракцией сторонников Михаила Саакашвили, которые направлялись через город в столицу Грузии, чтобы принять участие в акции в его поддержку. Участники контракции перекрыли колонне проезд, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2"

Участники контракции заявили, что выражают солидарность "с людьми, пострадавшими от режима Саакашвили". Также контракцией встретили колонну со сторонниками Саакашвили на въезде в Самтредиа со стороны региона Самегрело. Около 30 человек заблокировали дорогу. По словам члена "Единого национального движения" Аны Цитлидзе, среди участников контракции были замечены сотрудники местной администрации, информировала сегодня "Грузин Online".

Напомним, что после возвращения в Грузию Саакашвили был арестован, так как заочно осужден на родине на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет - по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также были предъявлены другие обвинения, сказано в биографической справке "Кавказского узла" о Саакашвили.

Сторонники Саакашвили неоднократно проводили акции протеста с требованием об его освобождении. Однако партии "Европейская Грузия", "Лело" и "Гирчи" заявили, что не примут участия в акции 14 октября. Грузинская оппозиция не готова видеть Саакашвили своим лидером, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Президент страны Саломе Зурабишвили исключила вариант с помилованием Саакашвили. Чем чревато для него возвращение в Грузию, "Кавказский узел" проанализировал в справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Наиболее яркие события и аналитика о предвыборной гонке в Грузии и о самих выборах публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".