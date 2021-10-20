Малокарачаевская центральная районная больница. Фото: официальный сайт больницы ://mkcrb.ucoz.ru/

20 октября 2021, 17:17

Сотрудники больницы в Карачаево-Черкесии заподозрены в причинении смерти по неосторожности

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели ребенка в Малокарачаевской центральной районной больнице.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре прокуратура начала проверку по жалобе в соцсетях жительницы Карачаево-Черкесии, которая рассказала о смерти своего ребенка после лечения в Малокарачаевской больнице. Пользователи соцсети усомнились, что виновные в гибели ребенка будут наказаны, и посетовали на некомпетентность врачей в республике.

Следователи полагают, что малолетняя девочка скончалась в больнице "вследствие оказания ненадлежащей и несвоевременной помощи медицинскими работниками". По результатам процессуальной проверки информации в соцсетях возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии.

Примечание:

"Ситуация с пневмонией в Гергебиле стабилизировалась", "Мечети в Карачаево-Черкесии закрыты на период режима самоизоляции", "Следком заинтересовался нехваткой льготных лекарств для жителей юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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