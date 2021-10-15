Заключенные устроили бунт в колонии Владикавказа

Волнения в колонии удалось подавить, сообщил со ссылкой на представителя экстренных служб РИА "Новости".

В результате беспорядков пострадало несколько человек, привел сообщение источника "Интерфакс". По предварительным данным, конфликт произошел из-за несогласия отдельных заключенных соблюдать установленный в колонии режим, говорится в сообщении.

Информации о беспорядках в колонии на сайте УСИН по Северной Осетии, по состоянию на 22.10 мск сегодня, нет.