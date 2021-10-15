15 октября 2021, 22:05
Заключенные устроили бунт в колонии Владикавказа
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Около шестисот заключенных устроили беспорядки в колонии строгого режима в Северной Осетии из-за конфликта с сотрудниками исправительного учреждения, сообщили источники.
Инцидент произошел в исправительной колонии №1 во Владикавказе.
Почти шестьсот осужденных устроили бунт, они разбили камеры наблюдения и внутренние двери в колонии, к исправительному учреждению стягивают силы Росгвардии, а соседние улицы оцеплены, сообщил сегодня со ссылкой на источники Telegram-канал Baza.
"Аналитики сочли осужденных сторонников Чельдиева жертвами эффекта толпы", "Жители Северной Осетии раскритиковали приговор по делу о митинге против карантина", "Защита Чиркинова пожаловалась на плохие условия его содержания в ростовском СИЗО".
Автор: "Кавказский узел"
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