Защита Чиркинова пожаловалась на плохие условия его содержания в ростовском СИЗО

20 июля 2021, 13:09

58-летний активист Рамис Чиркинов испытывает слабость и головокружения из-за своей болезни, а плохие условия содержания в СИЗО усугубляют его состояние, при этом ему не оказывают надлежащей медицинской помощи, заявил адвокат Сергей Денисенко.

Как писал "Кавказский узел", Рамис Чиркинов был обвинен в руководстве группой людей, совершивших хулиганские действия в отношении сотрудников Росгвардии на митинге во Владикавказе в апреле 2020 года. Чиркинов, а также Арсен Бесолов, задержанный 29 апреля 2020 года в Москве как администратор Telegram-чата, в котором общались сторонники оперного певца Вадима Чельдиева, были этапированы в СИЗО в Ростов-на-Дону, что вызвало возражения защиты. В апреле Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест Чиркинову до 3 мая, Бесолову - до 11 мая. Затем арест им был продлен до 14 июля, а после - до 14 октября.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получи ли 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов.

Адвокат Рамиса Чиркинова Сергей Денисенко сообщил, что его подзащитный находится вместе с Чельдиевым и Бесоловым в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону. Чиркинов жалуется на состояние здоровья и на то, что ему не оказывают надлежащую медицинскую помощь, сказал Денисенко.

"Он жалуется на сильное головокружение, слабость. Ему поставили диагноз энцелафопатия - это недостаточное питание кислородом головного мозга. Он содержится в помещении, где мало воздуха, сыро, где отсутствуют нормальные условия для жизни. А так как он уже престарелого возраста, ему 58 лет, конечно, у него уже проблемы со здоровьем", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Денисенко, он написал обращение на имя начальника следственного изолятора, чтобы Чиркинову провели медицинское обследование, но ему отказали, сославшись на то, что у них в СИЗО есть свои врачи.

Адвокат сказал, что он каждый раз обжалует продление меры пресечения его подзащитного. Обвинение свою позицию о содержании под стражей объясняет тем, что преступления, совершенные обвиняемыми, относятся к категории особо тяжких, наказание по ним - до 15 лет лишения свободы.

"Они (следователи) считают, что Чиркинов может повлиять на свидетелей, скрыться, может уничтожить доказательства. Следствие окончено, свидетели по делу у нас - сотрудники Росгвардии. Также они пишут, что он может вступить в сговор с неустановленными лицами, которые находятся на свободе, но они их сами не установили, неизвестно, есть ли они. В общем стандартные доводы", - сказал Денисенко.

Адвокат отметил, что родные обвиняемых могут их видеть только во время судебных заседаний, когда им продлевают меру пресечения. У Рамиса Чиркинова четверо детей, трое из которых малолетние. До ареста он работал частным предпринимателем, рассказал Денисенко.

Он, а также адвокаты Вадима Чельдиева и Арсена Бесолова сообщили, что уже ознакомились с материалами уголовного дела. Сейчас следственные органы будут составлять обвинительное заключение и направлять его для утверждения прокурору, а затем дело отправят в суд, рассказал адвокат Вадима Чельдиева Батраз Кульчиев.

По словам Кульчиева, Вадим Чельдиев находится в СИЗО в одиночной камере. Под стражей он уже 14 месяцев, а арест продлевался семь раз. "Мы жаловались [на продление меры пресечения], но нам отвечают, что нарушений не установлено", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Все решения по арестам Верховный суд оставляет без изменений, уточнил адвокат, сообщив, что подал жалобу в ЕСПЧ, но ее еще не коммуницировали.

Кульчиев также пояснил, что правоохранительные органы объясняют необходимость содержания под стражей тем, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей, скрыться от следствия и суда, так как им грозят большие сроки.

Администратор Telegram-чата Арсен Бесолов, где общались сторонники Вадима Чельдиева, также находится в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону. Жалоб на содержание у него нет, сказал его адвокат Камилла Дзоциева.

По ее словам, органы предварительного следствия будут выходить с ходатайством в Верховный суд России об изменении подсудности. Защитник Бесолова пояснила, что дело должно быть рассмотрено в Верховном суде Северной Осетии, однако его планируют рассматривать в Ростовском областном суде из-за опасений несанкционированных мероприятий. Арсену Бесолову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы по части 1 статьи 212 УК России (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами...), сказала Дзоциева.

Она также рассказала о том ,что обжаловала каждое решение об аресте. Однако доводы защиты игнорируются российскими судами, в связи с чем была подана жалоба ЕСПЧ, сказала адвокат.

По ее словам, доводы о необходимости содержания под стражей Арсена Бесолова - те же: возможность скрыться от следствия, оказать воздействие на свидетелей, неустановленных лиц, которые могли быть участниками протестной акции. Также на решение об аресте влияет тяжесть предъявленного обвинения, указала Дзоциева.

Она отметила, что до ареста Арсен Бесолов работал в банке в Москве, "где ему дали прекрасную характеристику", и документ приложили к материалам дела. Ему 30 лет, он не женат, детей у него нет, рассказала адвокат.

Опрошенные "Кавказским узлом" североосетинские блогеры заявили, что в обществе наблюдается достаточно малый интерес к делу Чельдиева.

Блогер Алик Пухаев отметил, что никакой новой информации по этому делу не появляется в СМИ, а та, что появляется, остается незамеченной, и потому интерес к делу потихоньку угасает. По его мнению, при пристальном внимании прессы к этой истории, люди, возможно, заинтересовались бы ею. Вероятно, интерес СМИ отвлек проходивший параллельно процесс по делу об убийстве Регины Гагиевой, и они решили, что "освещать два подобных дела подряд - это перебор", предположил блогер.

24 февраля бывший муж 22-летней жительницы Владикавказа Регины Гагиевой Вадим Техов был признан виновным в ее убийстве, а также в побоях, угрозе убийством и покушении на убийство, и приговорен к 16 годам лишения свободы. Мать и сестра погибшей не поверили в искренность раскаяния подсудимого. Основательница сообщества помощи жертвам домашнего насилия "Хотае", которое было создано после убийства Гагиевой, заявила, что активистки удовлетворены приговором.

Осетинский предприниматель Алихан Хоранов также заявил корреспонденту "Кавказского узла", что уже давно не видел никакой реакции в СМИ на это дело. По его мнению, подобная ситуация может быть связана с тем, что рассмотрение дела было "достаточно скучным". "Это такой стандартный процесс, где обвиняемый сам признал свою вину, и потому никакого особого интереса у СМИ эта история не вызывает" - предположил Хоранов, допустив, что ситуация может измениться в день оглашения приговора.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".