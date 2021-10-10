Извинения стендап-комиков за шутки об осетинах вызвали критику в Instagram

10 октября 2021, 15:08

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Извинения уроженки Владикавказа Арианы Лолаевой и ее партнера по стендап-выступлению за шутки об осетинах неискренни и опубликованы ради привлечения внимания, предположили пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября стендап-комики Саша Ни и уроженка Владикавказа Ариана Лолаева опубликовали видео с извинениями за непристойные шутки, касающиеся осетин, которые были произнесены во время Roast Battle-2020.

Видео с кадрами Roast Battle-2020 было опубликовано, в частности, на странице pozor_ossetia в Instagram. В нем Александр Ни отпускает непристойные шутки в адрес Арианы Лолаевой, в частности, подчеркивая ее национальность и упоминая осетинский пирог. "Прозвучала шутка в мой адрес, которая задела чувства моих соотечественников. Я не в первый раз сталкиваюсь с травлей в интернете, но в этой ситуации я абсолютно понимаю ее резонность, я осознаю причину гнева и недовольства людей", – покаялась Ариана Лолаева.

Видео с извинениями артистов, размещенное в Instagram-аккаунте "ЧП / Владикавказ", на который подписаны 49 тысяч пользователей, набрало к 15.05 мск 236 отметок нравится, под ним размещено 124 комментария.

Авторы большинства комментариев отказались принять извинения стендап-комиков. "Закрыла бы ты лучше свой [...] рот. Твои извинения только раздражают", – в частности, заочно обратился к Ариане Лолаевой пользователь c_m_g_29. "Не называй себя осетинкой, ты этого не достойна", – посоветовала Лолаевой elza_ramo7.

"По ходу постоянно слышит (может даже видит) в свой адрес такие шутки. Непонятно, зачем щас оправдывать себя и того парня, все все слышали", – высказался a.gabisov. "Кто же вас воспитал? Кто вас выпустил в эфир?" – упрекнул комиков orkhiorkhideia. "Такое ощущение, что это специально все сделано, чтоб баллов заработать", – предположил zloi_ya_666.

"Не верю я им, что они не знали о таких последствиях. Поступок ради хайпа, только это очень глупо. Не простит кто-нибудь вам. Дай Бог, чтобы у вас все было хорошо", – написал richiharriton. "Не стоит засорять ленту своими глубочайшими извинениями. К тебе нет ни презрения, ни осуждения, ни чувства родства как к соотечественнице. Не болей больше манией величия и живи своей жизнью. Выйди замуж за своего друга и возьми его фамилию и батлничайте на здоровье!" – обратился к Лолаевой пользователь gaevazari34.

Лишь некоторые пользователи высказались в поддержку комиков. "Ну, хорошо, что ума и смелости хватило извиниться. Спасибо и за это. Надеюсь, что на будущее будет урок", – написал, в частности, kh__soslan. "Судя по комментариям, многие ничем не отличаются от этой парочки. Оскорбления, мат, это тот же уровень. Люди, не опускайтесь на дно", – обратилась к участникам обсуждения alimova_1070.

Извинения комиков размещены также в паблике "Позор Осетии", на который подписаноы 2,8 тысячи пользователей. Видео с извинениями набрало там к 15.05 мск 7,4 тысячи просмотров, под ним опубликовано 268 комментариев.

Авторы большинства из них также не приняли извинений Лолаевой. "Извинилась ради хайпа, не более", – предположила, в частности, arina_parastaeva. "Ни капельки раскаяния. Очень жаль!" – высказал мнение alansumenov221. "Вы вообще нигде и никогда не говорите, что вы имеете отношение к Осетии. За таких, как Вы, стыдно", – заочно обратилась к Лолаевой khamitsevanina.

Напомним, практика публичных извинений, которая активно применяется в Чечне, распространилась и на другие регионы России. Для Северной Осетии публичные извинения не уникальны, но они не приобретали такого массового характера, как в Чечне, указал ранее "Кавказскому узлу" блогер из Владикавказа Алик Пухаев.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".