Школы в Грузии перешли на очный формат работы

04 октября 2021, 08:52

Уроки в школах Грузии, работавших в режиме дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса, с сегодняшнего дня проводятся в очном формате.

Как писал "Кавказский узел", с 13 сентября в Грузии сняты ограничения на работу общественного транспорта, однако пассажирам по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим.

Начало учебного года традиционно началось в Грузии 15 сентября, но до 4 октября обучение проходило дистанционно. Какие еще ограничения действуют в стране в связи с пандемией, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Государственные и частные школы в Грузии с сегодняшнего дня возвращаются к очной форме обучения. При этом для первоклассников начало учебного года было отложено, и сегодня они впервые приступят к урокам, пишет "Новости-Грузия".

Все школьники должны находиться на уроках в масках, а учителя должны быть вакцинированы от коронавируса. К 4 октября привиты 67% педагогов и других работников школ, информирует издание.

"Все рекомендации, разработанные Минздравом, будут строго соблюдаться в школах, что обеспечит профилактику вируса и доступ к качественному образованию. По всей стране министерство завершило не только оснащение государственных школ предметами гигиены, но и улучшение школьной инфраструктуры", – цитирует сегодня "Sputnik Грузия" заявление Минобрнауки страны.

По данным министерства, те школы, в которых располагались избирательные участки на выборах 2 октября, были полностью дезинфицированы перед возобновлением учебного процесса, сообщает издание.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".