Врачи предупредили власти Грузии о катастрофический ситуации с коронавирусом

08 августа 2021, 02:05

Более 700 врачей подписали письмо властями Грузии, в котором предупредили о возможном крахе медицинской системы страны из-за нехватки коек для инфицированных коронавирусом. Они призвали ужесточить антиковидные ограничения и активизировать работу по вакцинации в регионах.

Как писал "Кавказский узел", в больницах Грузии не хватает мест для пациентов с коронавирусом из-за новых случаев заражения штаммом "дельта". Врачи потребовали запретить в стране массовые мероприятия. По данным эпидемиологов, завоз в страну вакцины от Pfizer, вызвавший рост числа желающих привиться, позволит выработать у жителей Грузии популяционный иммунитет к Новому году.

Члены Грузинской медицинской ассоциации обратились к премьер-министру Ираклию Гарибашвили, министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе, а также к руководителю Тбилисской инфекционной больницы Тенгизу Церцвадзе и главе Национального центра контроля заболеваний Амирану Гамкрелидзе. В открытом письме, которое подписали 720 врачей, они предупреждают о реальной опасности краха медицинской системы страны из-за нехватки коек.

Медработники задали властям несколько вопросов и попросили дать на них развернутые ответы. Во-первых, врачей интересует, почему не ужесточаются антиковидные ограничения, а власти полагаются "только на мудрость населения". По их мнению, необходимо ужесточить контроль ношения масок, запретить проведение массовых мероприятий, "например, более 10 человек", разрешение заведениям общепита работать только на открытом воздухе и так далее.

Врачи призвали также ограничить доступ в Грузию для туристов из "стран красной зоны", усилить контроль над COVID-паспортами и сроками из действия. "Ограничения в 2020 году и в начале этого года сыграли важную роль в эффективном управлении ситуацией с ковидом и в сегодняшней такой тяжелой эпидемической ситуации", - отметили подписанты.

Они также считают, что министерство внутренних дел должно отчитываться перед Минздравом о количестве нарушений карантинных мероприятий, да и в целом силовики не особенно жестко следят за нарушителями. Врачи предлагают штрафовать всех ковид-пациентов, которые нарушают изоляцию.

Отдельно остановились подписанты обращения на теме вакцинации. Они призвали создавать мобильные группы, которые будут работать в регионах непосредственно с жителями и разъяснять им необходимость вакцинации и увеличить количество центров вакцинации. Кроме того, по их мнению, нужно штрафовать тех, кто должен был пройти вакцинации, но не сделал это; ввести ограничения для непривитых, например, не пускать их в заведения общепита; ограничить право контакта с пациентами медработников, отказавшихся от вакцинации.

Индийский штамм коронавируса ("дельта") постепенно вытесняет остальные штаммы на территории Грузии, отметили эпидемиологи 11 июля. Пациенты, заразившиеся "дельта"-вариантом COVID-19, чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, а их лечение более сложное и продолжительное, следует из данных Роспотребнадзора. В ведомстве также уточнили, что наиболее уязвимыми перед этим штаммом коронавируса являются люди от 14 до 29 лет, поскольку они часто пользуются общественным транспортом и у них большое количество контактов.

Правительство Грузии издало распоряжение об улучшении доступа сельского населения к вакцинации. Органам местного самоуправления, в частности, поручено подготовить соответствующую инфраструктуру, создать оперативные штабы по вакцинации, привлечь сельских врачей и медсестер к процессу, выделить дополнительный медицинский персонал.

Администрация Батумского бульвара распространила новые рекомендации, которые следует соблюдать при прогулке по данной рекреационной зоне. «Используйте маски в закрытых помещениях и людных местах. Избегайте групповых собраний. Сохраняйте максимально возможную социальную дистанцию. Принимайте участие во всеобщем процессе иммунизации», - говорится в заявлении, который приводит "ТВ Формула".

Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния сообщила, что ведомство совместно с эпидемиологами разрабатывает новые правила для обеспечения ношения масок. Сейчас маски обязательны только в закрытых помещениях и в транспорте. "Мы должны обсудить, что будет оптимальным подходом, чтобы требование ношения масок исполнялось. В этом вопросе формальное введение ограничений лишено смысла, так как мы не можем проконтролировать это в индивидуальном порядке", - приводит ее словам "Спутник-Грузия".

По данным за сутки 7 августа в Грузии выявлено 4 126 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число зараженных с начала пандемии составило 444 569. За сутки умерли 38 человек из числа инфицированных, общее количество жертв достигло 6054, пишет stopcov.ge.