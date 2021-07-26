Пожилой человек перед прививкой от COVID. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

26 июля 2021, 00:43

Очередь на вакцинацию Pfizer в Грузии растянулась до 14 августа

163 тысячи жителей Грузии за сутки записались на прививку от коронавируса вакциной Pfizer, 4750 человек получили отказ.

Как писал "Кавказский узел", минздрав Грузии объявил о проведении вакцинации Pfizer с 16 июля, после чего сайт, где можно записаться на получение прививки, перестал работать. Чиновники заявили о большом спросе на эту вакцину среди жителей страны.

Беспрецедентно высокую активность в процессе регистрации на вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer показали жители Грузии, сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. За 24 часа с начала регистрации на прививку записались более 163 тысяч человек, забронированы абсолютно все места на вакцинацию Pfizer до 14 августа, сообщила "Грузия Online".

4 750 гражданам Грузии отказали в прививке вакциной Pfizer, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. Часть из них уже была вакцинирована, а время вакцинации другой части по различным причинам еще не настало, проинформировало издание Report.

Полмиллиона доз вакцины Pfizer, подаренные правительством США, были доставлены в Грузию ночью 23 июля. С 26 июля препаратом Pfizer будут вакцинировать 37 медицинских учреждений по всей Грузии, около 120 бригад медиков, сообщил "Sputnik Грузия".

У Минздрава Грузии в запасе остается количество препарата Pfizer, достаточное для вакцинации примерно 90 тысяч человек. Ведомство планирует создать новые прививочные центры и перевести уже действующие с восьмичасового на 12-часовой график работы, сообщили "Новости Грузия".

По данным на 25 июля, суточный прирост заражения коронавирусом составил 2061 случай, умерли 23 человека. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 402 769 человек, 5688 пациентов скончались, следует из информации на правительственном сайте stopcov.ge

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Врачи в Грузии призвали повысить темпы вакцинации", "Индийский штамм COVID-19 распространяется среди грузинских детей", "Власти Грузии заявили о хакерской атаке на сайт для записи на вакцинацию".

Автор: "Кавказский узел"

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26 июля 2021, 05:24

  • Власти Астраханской области ввели ограничения для туристов

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