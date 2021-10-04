Жители Астраханской области связали вспышки COVID-19 в школах с отсутствием отопления

04 октября 2021, 08:00

Из-за вспышек коронавируса, ОРВИ и гриппа 19 школ и средне-специальных учебных заведений закрыты на карантин в Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Вспышки заболеваний связаны с низкой температурой в помещениях из-за отсутствия отопления, заявили местные жители в Instagram.

В Астраханской области часть школ и средне-специальных учебных заведений закрыты на карантин из-за вспышек коронавируса и ОРВИ.

Всего в регионе закрыто 19 школ и ссузов, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "В связи со вспышками заболеваемости COVID-19, а также гриппом и ОРВИ некоторые учебные заведения области и отдельные классы и группы закрываются или переходят на дистанционную форму обучения. Всего в списке – 19 школ и ссузов", – написал чиновник вечером 3 октября на своей странице в Instagram.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

К 08.00 мск 4 октября эта запись на странице Игоря Бабушкина в Instagram, на которую подписаны около 127 тысяч пользователей, набрала 2114 отметок "нравится" и 258 комментариев. Часть их авторов связала вспышки ОРВИ и коронавируса в учебных заведениях с низкой температурой. "А отопление в январе дайте ещё, чтоб вообще загнулись все. В доме холоднее, чем на улице, горячий воды нет. Дети болеют", – написала aelita_aisagalieva.

"Включите отопление. На улице холодно, в квартирах холодно. Поэтому все болеют", – считает larisakaryukina.

"Отопление в школах, детских садах, и в домах дайте", – потребовала natysik140178.

"Уважаемый губернатор! Отстаньте от детей уже дайте нормально учиться, у нас классы полные ходят, что выдумывайте. Когда это закончится уже? Вы лучше отопление давайте как в Москве, мы мерзнем, спим в тёплых кофтах. От этого и болезни", – высказала схожее мнение kovaleva_julija_.

Другая часть комментаторов потребовали отменить перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. "Вводите карантин, если порог заболеваемости превышен в классах, но никакого дистанта, оставьте уже детей в покое", – подчеркнул пользователь dari_tarik.

"Опять вспышка? А по статистике вашей меньше народу стало болеть,значит концерты устраивать на центральной набережной можно, а детей учить нельзя? Какие-то двойные стандарты у вас", – считает mister_v.i.p_86.

За сутки в Астраханской области от коронавируса скончались 6 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 1 685. За сутки подтверждены 173 теста на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 59 923, следует из информации, опубликованной 3 октября сентября на сайте "Стопкоронавирус.рф".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 4 октября в Астрахани слабый дождь, температура воздуха +13 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 5 октября прогнозируется переменная облачность, температура воздуха понизится до +10 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.