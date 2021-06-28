Продавец поддельных сертификатов вакцинации выявлен в Ростове-на-Дону

28 июня 2021, 22:35

Житель Ростова-на-Дону продавал фиктивные сертификаты о вакцинации, а сотрудники медучреждения вносили данные о ней на сайт Госуслуг, сообщила полиция.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев сообщил, что в Ростовской области были выявлены девять случаев инфицирования британским штаммом. По его словам, никто из заболевших не выезжал за границу. Губернатор области Василий Голубев заявил о готовности вводить новые ограничения в регионе, если этого потребует ситуация. Угроза распространения британского штамма коронавируса не заставила скептиков в Ростовской области вакцинироваться против COVID-19.

Силовики получили информацию о том, что житель областного центра предлагает за деньги представить документы о вакцинации от коронавирусной инфекции без ее фактического прохождения, сообщило сегодня МВД по Ростовской области на своем сайте. Они перечислили ростовчанину нужную сумму и направили ему все необходимые документы. Через несколько дней им пришло уведомление с сайта "Госуслуги" о проведенной вакцинации, указано в сообщении.

Информация о фиктивной вакцинации на сайт была направлена из медицинского учреждения города, сообщила полиция. Силовики изъяли документацию о проведении вакцинации населения в медучреждении и по месту жительства ростовчанина, информировало ведомство.

По данным Минздрава Ростовской области на сегодняшний день, первый компонент вакцины получили уже 598 276 человек, за неделю количество получивших прививку увеличилось на 62 371 человека. Вторую дозу препарата получили 462 037 человек, в том числе 27 665 - за минувшую неделю, говорится в сообщении ведомства на странице minzdravrostov в Instagram.