Крупнейший буддийский храм Калмыкии закрыт из-за коронавируса

06 января 2021, 18:33

До 15 января закрыта для верующих "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Калмыкии, так как СOVID-19 подтвердился у одного из монахов. Ежедневные молитвы и ритуалы переведены в онлайн.

Как писал "Кавказский узел", режим ограничений из-за коронавируса, включая масочный режим и социальную дистанцию, продлен в Калмыкии до 17 января включительно.

Центральный хурул (храм) "Золотая обитель Будды Шакьямуни" закрыт после того как COVID-19 подтвердился у одного из монахов. Диагноз был установлен 5 января, монах находится на изоляции, сообщил сегодня верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

"Мы закрываем хурул не только из соображений безопасности монахов, но также наших сотрудников, членов их семей и всех, кто приходит в хурул. Монах, заболевший COVID-19, работает смотрителем главного молитвенного зала. Через его руки проходило много сумок, пищевых продуктов, подношений, цветов, алтарных украшений и множество других вещей, которые попадали в хурул извне", - заявил Ринпоче в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале "Сохраним Тибет".

Двери хурула будут закрыты до 15 января, сообщил лама. "Ежедневные молитвы и ритуалы будут проводиться в режиме онлайн", - приводит слова Ринпоче РИА "Новости".

По данным на 6 января, в Калмыкии выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии инфицированы 15 350 человек, скончались 202 человека. По данным сервиса "Яндекса" "Коронавирус: статистика" на 6 января, Калмыкия занимает четвертое место среди регионов России по числу случаев заражения на 100 тысяч человек. Республика с показателем 5573,4 уступает лишь Москве, Алтаю и Ямало-Ненецкому АО. По данным на 1 января 2020 года, население Калмыкии составляет 271 тысячу человек, информирует сайт Росстата.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Калмыкии, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".