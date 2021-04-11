Работа детских садов разрешена в Калмыкии

11 апреля 2021, 05:31

Власти Калмыкии разрешили открыть государственные и частные детские сады при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. При этом в республике сохранены рекомендации по соблюдению самоизоляции для пожилых жителей.

Как писал "Кавказский узел", власти Калмыкии 14 марта разрешили возобновить работу бассейнов, турагенства и развлекательных заведений, но до 11 апреля оставили в силе масочный режим и самоизоляцию для пожилых.

Власти Калмыкии продлили срок действия ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса до 9 мая включительно. В частности, в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщают 10 апреля "Вести Калмыкия".

При этом в регионе разрешено возобновить работу государственных и негосударственных детских садов при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, пишут "Степные вести".

Глава Калмыкии Бату Хасиков на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции заявил, что "пандемия в республике постепенно отступает".

По данным на 10 апреля в Калмыкии зафиксировано восемь новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число зараженных достигло 20 165. За период с начала эпидемии умерли 324 человека из числа зараженных, пишет стопкоронавирус.рф.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России и на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Калмыкии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".