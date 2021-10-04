Премьер-министр Грузии заявил о планах Саакашвили убить оппозиционеров

04 октября 2021, 07:05

Михаил Саакашвили и его соратники планировали создать беспорядки 3 октября в Тбилиси, в ходе которых были бы убиты несколько оппозиционеров. И затем потребовать отставки правительства и перевыборов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября был задержан после того, как вернулся в Грузию и был помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. Президент страны Саломе Зурабишвили исключила его помилование. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отметили, что пересечение границы Грузии Саакашвили говорит о неэффективной охране рубежей страны. При этом аналитики сочли версию о пересечении им границы с моря прадоподобной.

2 октября полиция задержала владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался Михаил Саакашвили после возвращения в Грузию. Мужчина был заподозрен в сокрытии преступления. Владелец квартиры, в которой скрывался Саакашвили после возвращения в Тбилиси, Элгуджа Цомая, обвинен в сокрытии преступления, сообщила прокуратура. Защита сочла обвинение нелогичным.

Михаил Саакашвили и его соратники намеревались 3 октября организовать убийство нескольких представителей грузинской оппозиции во время митинга в Тбилиси, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

После того, как сторонники Саакашвили собрались бы Тбилиси, бывший президент планировал внезапно появиться на акции и тем самым взрыв эмоций у ее участников, заявил премьер-министр. "Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около десяти тысяч человек, наверное, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционных лидеров", – привело вечером 3 октября слова Гарибашвили РИА "Новости".

Сценарий с убийством оппозиционеров предотвратил арест Саакашвили. А в случае, если бы этот план все же претворился в жизнь, то сторонники бывшего президента потребовали бы отставки правительства и назначения внеочередных выборов, добавил Гарибашвили.

"Это информация наших спецслужб", – отметил премьер-министр, слова которого 3 октября процитировал "Sputnik Грузия".

Напомним, что в Грузии Саакашвили заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, говорится в биографической справке о Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Наиболее яркие события и аналитика о предвыборной гонке в Грузии и о самих выборах публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".