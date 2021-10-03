03 октября 2021, 13:29

Избирком Грузии анонсировал второй тур выборов в 20 городах

Кандидаты в мэры не набрали нужного числа голосов в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми и еще 15 городах Грузии, там пройдет второй тур выборов, сообщил избирком.

Как писал "Кавказский узел", на выборах мэра Тбилиси ни один из кандидатов, по предварительным данным избиркома, не набрал больше 50% голосов, что предполагает второй тур выборов. Аналогичная ситуация складывается в Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави, сообщил сегодня избирком Грузии.

2 октября в Грузии прошло голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. Выборы прошли в целом нормально, в окружные избирательные комиссии поступило 366 жалоб, сообщил ЦИК. По данным комиссии, явка на выборах превысила 50%.

Несмотря на то, что 100% голосов еще не подсчитаны, по данным  ЦИК на 13.00 (12.00 мск), второй тур выборов мэра пройдет в 20 городах Грузии, сообщил избирком страны.

По данным ЦИК, в Тбилиси кандидат от "Грузинской мечты" Каха Каладзе набрал к этому времени 45,31% голосов, Ника Мелия - 34,21%. Подсчитано 57,87% голосов, уточнил избирком.

Согласно сообщению, кроме столицы, второй тур выборов пройдет в Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми, Телави, Тианети, Кварели, Хашури, Цагери, Багдати, Цхалтубо, Озургети, Сенаки, Мартвили, Хоби, Зугдиди, Цаленджихе, Чхороцку, Хелвачаури, передал корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о выборах в Грузии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Примечание:

"Возвращение Саакашвили актуализировало вопрос охраны границ Грузии", "Грузинские оппозиционеры провели акцию в поддержку уличных торговцев", "Грузинские политологи спрогнозировали негативные последствия слива слежки за дипломатами".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 октября 2021, 17:09

03 октября 2021, 16:18

03 октября 2021, 15:25

03 октября 2021, 14:28

  • Фестиваль вина в Арени воодушевил армянских виноделов

    Более 200 производителей стали участниками фестиваля вина в армянском селе Арени, сообщили организаторы. Участие в фестивале позволяет повысить узнаваемость брендов и обзавестись контактами, полезными для увеличения объемов сбыта, рассказали виноделы.

03 октября 2021, 12:30

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи