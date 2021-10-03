Избирком Грузии анонсировал второй тур выборов в 20 городах

03 октября 2021, 13:29

Кандидаты в мэры не набрали нужного числа голосов в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми и еще 15 городах Грузии, там пройдет второй тур выборов, сообщил избирком.

Как писал "Кавказский узел", на выборах мэра Тбилиси ни один из кандидатов, по предварительным данным избиркома, не набрал больше 50% голосов, что предполагает второй тур выборов. Аналогичная ситуация складывается в Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави, сообщил сегодня избирком Грузии.

2 октября в Грузии прошло голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. Выборы прошли в целом нормально, в окружные избирательные комиссии поступило 366 жалоб, сообщил ЦИК. По данным комиссии, явка на выборах превысила 50%.

Несмотря на то, что 100% голосов еще не подсчитаны, по данным ЦИК на 13.00 (12.00 мск), второй тур выборов мэра пройдет в 20 городах Грузии, сообщил избирком страны.

По данным ЦИК, в Тбилиси кандидат от "Грузинской мечты" Каха Каладзе набрал к этому времени 45,31% голосов, Ника Мелия - 34,21%. Подсчитано 57,87% голосов, уточнил избирком.

Согласно сообщению, кроме столицы, второй тур выборов пройдет в Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми, Телави, Тианети, Кварели, Хашури, Цагери, Багдати, Цхалтубо, Озургети, Сенаки, Мартвили, Хоби, Зугдиди, Цаленджихе, Чхороцку, Хелвачаури, передал корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о выборах в Грузии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".