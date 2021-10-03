Политологи спрогнозировали мобилизацию оппозиции во втором туре выборов в Тбилиси

03 октября 2021, 12:30

На выборах мэра Тбилиси ни один из кандидатов, по предварительным данным избиркома, не набрал больше 50% голосов, что предполагает второй тур выборов. Приезд Саакашвили усилил готовность его сторонников к массовым протестам, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", после обработки бюллетеней с 38,63% участков "Грузинская мечта" набрала 48,56% голосов на муниципальных выборах. На выборах мэра Тбилиси по результатам подсчета голосов с 41,61% участков лидировал действующий глава города Каха Каладзе (45,5% голосов), сообщил Центризбирком Грузии.

2 октября в Грузии прошло голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил членов правящей партии "Грузинская мечта" с победой на выборах, тогда как "Единое национальное движение" выразило уверенность, что оппозиция побеждает как минимум в Тбилиси. Выборы прошли в целом нормально, в окружные избирательные комиссии поступило 366 жалоб, сообщил ЦИК. По данным комиссии, явка на выборах превысила 50%.

В Тбилиси и других городах кандидаты в мэры не набрали более 50% голосов

ЦИК Грузии опубликовал предварительные результаты голосования в Тбилиси и других городах, согласно которым в столице ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, что предполагает назначение второго тура выборов, передал корреспондент "Кавказского узла". Так, действующий мэр Каха Каладзе, представляющий партию "Грузинская мечта", лидирует с результатом 45,31%, на втором месте - кандидат от "Единого национального движения" Ника Мелия (34,31%), на третьем - экс-премьер Георгий Гахария (9,03% голосов).

В Кутаиси лидирует кандидат от ЕНД Хатия Деканоидзе с 43,82%, а представитель "Грузинской мечты" Иосеб Хахалеишвили набрал 41,54%. На третьем месте Георгий Гогуа от партии "За Грузию", основанной Георгием Гахария, с 8,3% голосов.

В Батуми также побеждает представитель ЕНД - Георгий Киртадзе (42,59%), во второй тур вместе с ним вышел представитель партии "Грузинская мечта" Арчил Чиковани (41,15%). Представитель партии "За Грузию" Ираклий Микеладзе набрал 10,52%.

В Поти во второй тур выходит с 37,73% один из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава, который идет в списке "Единого национального движения", а также представитель "Грузинской мечты" Бека Вачарадзе с 47,56%.

В Рустави лидирует кандидат от "Грузинской мечты" Нино Лакабидзе (44,2%), Давид Киркитадзе набрал 43,81%.

Партия "Грузинская мечта" признала, что Каха Каладзе не выиграл в первом туре выборов мэра Тбилиси. "Мы признаем, что поспешили с объявление победы Кахи Каладзе, однако не сомневаемся, что победим во втором туре", - заявил сегодня в эфире "Мтавари Архи" представитель партии Ираклий Кобахидзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На участках в девятом избирательном округе Глдани в голосовании приняли участие около половины и более от общего числа избирателей, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудники участковых избирательных комиссий. "Перед закрытием на нашем участке проголосовали примерно 800 человек, а в общей сложности в списке 1160. Так что явка составила более половины", - сказала, в частности, представитель ЕНД Софо, работавшая на участке №84.

"На 17 часов у нас было примерно 400 проголосовавших из 1300 зарегистрированных. За [остальные] три часа проголосовали еще человек 200, так что цифра колеблется от 40 до 50 процентов. Точнее будет известно только после подсчета голосов", - сказал сотрудник УИК №83. На участок №25 пришли "больше половины избирателей", сообщил сотрудник комиссии этого участка.

Правящая партия и оппозиция перед выборами оказались в неравных условиях

Большую роль во время выборов сыграли неравные условия, в которых оказались политические партии, прокомментировал предварительные итоги голосования руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

"Прежде всего, нельзя сбрасывать со счетов административный ресурс - не менее 200 тысяч человек в Грузии трудоустроены в госструктурах или бюджетных организациях", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла", предположив, что эти люди и их родственники отдали голоса за партию власти.

Кроме того, по его словам, партия власти имела финансовое преимущество. "Грузинская мечта" получила 7 миллионов лари (2,3 миллиона долларов) в качестве пожертвований, а "Единое национальное движение - всего 500 тысяч лари (165 тысяч долларов). То есть, разница более чем в семь раз. Так что это уже само по себе является весомым преимуществом", - сказал Читадзе.

Политолог Гела Васадзе считает, что "оппозиция просчиталась с Гахарией". "Все думали, что он уйдет и оттянет голоса у "Грузинской мечты". Но оказалось, что электорат Гахарии - это те же самые люди, которые обеспечивали ему голоса "улицы". И, поскольку их заменили, то "Грузинская мечта" попросту ничего не потеряла. Так что реальный результат правящей партии - это восемь процентов, а все остальное - это те, кого они контролируют: криминал и тех бабулек, которые бегали со списками и раздавали или получали деньги, плюс бюджетники, которых примерно 10 процентов", - высказал Гела Васадзе свое мнение корреспонденту "Кавказского узла".

Приезд Саакашвили воодушевил его сторонников

Васадзе не исключил, что у оппозиции "серьезные трудности" в противостоянии с партией власти. "Если для них сыграл фактор Миши Саакашвили, который приехал в Грузию, то у меня плохие новости для оппозиции - выходит, что они без Саакашвили и этих процентов не набрали бы", - сказал политолог.

1 октября Михаил Саакашвили - бывший президент Грузии и основатель партии "Единое национальное движение" – вернулся на родину после многолетнего отсутствия и призвал сторонников проголосовать против "Грузинской мечты". Он был задержан, поскольку заочно осужден в Грузии по двум уголовным делам. Саакашвили помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. Президент страны Саломе Зурабишвили исключила вариант с его помилованием. Что ждет Саакашвили при возвращении в Грузию, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Возвращение Саакашвили сыграло значительную роль, считает и Ника Читадзе. "На повестке дня у оппозиции - освобождение Саакашвили. Действительно, своим приездом Саакашвили добился очень многого. Он фактически предотвратил войну компроматов, которая готовилась на ТВ. Его содержание в тюрьме - это вызов для оппозиции", - сказал Читадзе, предположив, что оппозиционеры инициируют уличные протесты.

У оппозиции, по его мнению, "есть большой резерв". "Оппозиция лидирует в Тбилиси и больших городах, где мэр избирается населением. А Тбилиси всегда был оппозиционным городом. Так что во втором туре возможна победа Ники Мелии просто потому, что теперь избиратели убедились: оппозиция может победить, и у партии ЕНД есть реальная поддержка. И вот результаты второго тура могут стать причиной массового протеста, потому что столицу правящая партия отдавать точно не захочет", - сказал Ника Читадзе.

Митинги могут иметь решающее значение, предположил Гела Васадзе. "Сегодня успешность митингов зависит только от оппозиции. Митинг - это дело организуемое. А в ЕНД есть люди, которые умеют собирать митинги и делали это раньше. Так что если митинг не соберется, то тут дело не в невозможности, а в нежелании", - сказал он.

31 октября 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы, после которых оппозиция объявила бойкот работе законодательного органа, и в стране возник политический кризис. Для его разрешения власти и оппозиция 19 апреля заключили соглашение. Документ был представлен президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и предполагал, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Соглашение также предполагало проведение реформ в избирательной и судебной сферах. 28 июля стало известно, что "Грузинская мечта" вышла из соглашения. "Грузинская мечта" не вернется к соглашению с оппозицией, поскольку это грозит ей потерей власти в результате выборов, отметили грузинские аналитики.

Материалы о предвыборной гонке и о самих выборах в Грузии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".