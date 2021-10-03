Партия власти лидирует на выборах в Грузии

03 октября 2021, 07:47

После обработки бюллетеней с более 38 процентов участков «Грузинская мечта» набрала 48,56 процента голосов избирателей на муниципальных выборах. На выборах мэра Тбилиси по результатам подсчета голосов с более 40 процентов участков лидирует действующий глава города Каха Каладзе, сообщил Центризбирком Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии 2 октября проходило голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил членов правящей партии "Грузинская мечта" с победой на выборах, тогда как "Единое национальное движение" выразило уверенность, что оппозиция обошла правящую партию как минимум в Тбилиси. Муниципальные выборы в Грузии прошли в целом нормально, в окружные избирательные комиссии поступило 366 жалоб, сообщил ЦИК. Явка на выборах превысила 50%.

Центризбирком Грузии обработал бюллетени с 38,63 процента участков, сообщили "Новости Грузия".

В результате правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48,56 процента голосов избирателей , опередив оппозиционную партию «Единое национальное движение», за которую проголосовали 32,32 процента участников голосования, отмечается в сообщении.

На третьем месте со значительным отрывом находится партия бывшего премьер-министра страны Георгия Гахарии «Для Грузии» - она получила 6,87 процента голосов, далее следуют «Гирчи больше свободы» с 4,8 процента, «Лело» — 2,6 процента, «Европейская Грузия» — 1,82 процента, «Альянс патриотов Грузии» — 1,42 процента, «Третья сила» — 1,27 процента, «Лейбористская партия Грузии» — 1,25 процента, «Гирчи – больше свободы» — 1,04 процента, «Граждане» — 0,61 процента, «Для народа» — 0,6 процента.

После подсчета голосов с 41,61 процента участков на выборах мэра Тбилиси Каха Каладзе набирал 45,5 процента голосов, оппозиционер Ника Мелия - 34,13 процента, на третьем месте идет экс-премьер Грузии Георгий Гахария с 8,97 процента голосов, сообщил со ссылкой на Центризбирком Грузии ТАСС.

Второй тур выборов мэров не исключен в пяти городах Грузии

Если ни один из кандидатов не наберет более 50 процента голосов после обработки данных со всех участков, в Тбилиси будет назначен второй тур выборов с участием Кахи Каладзе и Ники Мелии, сообщил член клуба независимых экспертов Грузии Гия Хухашвили в эфире ТВ "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Второй тур также возможен в Рустави, где по результатам подсчета с голосов Центризбиркома Грузии с 47,73 процента участков 44,53 процента набрал представитель «Единого национального движения» Давид Киркитадзе и 44,34 процента - представитель «Грузинской мечты» Нино Лацабидзе, в Батуми, где после обработки бюллетеней с 32,38 процента участков лидирует представитель "Единого национального движения» Георгий Киртадзе (42,34 процента), за ним следует представитель «Грузинской мечты» Арчил Чиковани (41,49 процента).

Также не исключен второй тур в Кутаиси, где после подсчета голосов в 41,13 участков представитель "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе набрал 43,75 процента голосов, а представитель «Грузинской мечты» Иосеб Хахалеишвили - 41,86 процента, и в Поти, где по результатам обработки голосов с 54,55 процента участков лидирует представитель Грузинской мечты Бека Вачарадзе (47,73 процента), а за ним следует представитель «Единого национального движения» Гиги Угулава (37,44 процента), говорится в пресс-релизе Центризбиркома Грузии, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что ради выборов в страну, после многолетнего отсутствия, вернулся Михаил Саакашвили - бывший президент и основатель главной оппозиционной партии, "Единое национальное движение". Его задержали и поместили в Руставскую тюрьму. Саакашвили объявил там голодовку. Адвокаты бывшего президента пожаловались, что их не пускают к подзащитному. Саакашвили в Грузии заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, говорится в биографической справке о Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".