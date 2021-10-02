02 октября 2021, 12:25

Адвокаты Саакашвили пожаловались на отказ во встрече с подзащитным

Администрация тюрьмы в Рустави отказывает адвокатам бывшего президента Грузии Саакашвили во встрече с подзащитным несмотря на то, что он после задержания объявил голодовку, отметила защита.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан после того, как вернулся в Грузию. Он был помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. Президент страны Саломе Зурабишвили исключила его помилование. Из тюрьмы Саакашвили написал письмо, в котором заявил, что предполагал, что будет задержан после возвращения в Грузию

Наиболее яркие события и аналитика о предвыборной гонке в Грузии и о самих выборах публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили заявили, что их не впускают к Михаилу Саакашвили, которые содержится в тюрьме в Рустави. "Задержание бывшего президента — это неординарная, нестандартная ситуация, поэтому нас должны был впустить к нему в любое время, в течение 24 часов", – привело сегодня издание слова адвоката Дмитрия Садзеглишвили.

Защите отказано во встрече с Саакашвили на фоне объявленной им голодовки, отметил адвокат Ника Гвамария, который также является гендиректором телеканала "Мтавари архи".  "[Голодовка –] это очень важное обстоятельство и это сейчас волнует меня больше всего. [Администрация тюрьмы объясняет] тем, что нерабочие часы. И это понятный аргумент. Я бы попытался убедить его не объявлять голодовку… Кто знает Саакашвили, тот понимает, как трудно его переубедить, но я бы сделал максимум. Однако администрация тюрьмы приняла такое, неправильное решение", – приведены в публикации слова Гвамарии.

Еще один адвокат Саакашвили Бека Басилая уточнил, что защитников к нему не пускают с 1 октября. "Вчера адвокатов не пустили к подзащитному. Я возвращаюсь сегодня в Тбилиси и в короткое время попытаюсь увидеться с ним, если будет такая возможность", – привело сегодня слова Басилаи РИА "Новости".

Напомним, что Саакашвили в Грузии заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, говорится в биографической справке о Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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