Аналитики исключили возвращение властей Грузии к соглашению с оппозицией

25 августа 2021, 08:06

Президент Евросоюза Шарль Мишель напомнил властям Грузии о выполнении достигнутых ранее политических соглашений на фоне приближения сроков предоставления финпомощи от ЕС. "Грузинская мечта" не вернется к соглашению с оппозицией, поскольку это грозит ей потерей власти в результате выборов, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиция в Грузии объявила бойкот работе парламента после выборов 31 октября 2020 года. Это привело к обострению в стране политического кризиса, в результате 19 апреля власти Грузии и оппозиция заключили соглашение по ряду пунктов, в том числе договорились о проведении политических реформ и освобождении политзеков. 28 июля стало известно, что "Грузинская мечта" вышла из соглашения, что вызвало в стране волну критики.

Соглашение от 19 апреля было представлено президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сам он принял участие в процедуре его подписания удаленно. Документ предполагал, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, предполагалась амнистия всех, кто проходил по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Соглашение также предполагало проведение масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.

Президент Евосоюза Шарль Мишель напомнил властям Грузии о необходимости проведения в стране реформ и выполнения достигнутых ранее политических соглашений на фоне приближения сроков предоставления финансовой помощи от Евросоюза. Об этом Мишель написал 24 августа на своей странице в Twitter. "Приближается крайний срок предоставления макрофинансовой помощи, и правительству Грузии пора продемонстрировать свою приверженность соглашениям и, в частности, программе реформ", – написал Шарль Мишель.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что правительство Грузии уже реализовало реформы, указанные в соглашении. "Мы подтвердили, что Грузия привержена реформам, прописанным в соглашении от 19 апреля. Было обозначено, что значительная часть этих реформ уже реализована, а также что правительство Грузии будет последовательным в будущем, потому что текущие реформы и их реализация – это процесс, и мы будем последовательно следовать ему. Все основные направления, обозначенные в соглашении 19 апреля, будут выполнены", – привела 24 августа слова министра "Грузия Online".

Правящая партия Грузии не намерена возвращаться к соглашениям от 19 апреля, отметил член парламентского комитета по правам человека Михеил Сарджвеладзе. "Возврат к соглашению не рассматривается. Соглашение от 19 апреля не подразумевает никаких обязательств, или факт выхода из него не подразумевает обязательства сесть за стол переговоров", – привела 24 августа слова Сарджвеладзе "Грузия Online".

Отказ в финпомощи со стороны Евросоюза не заставит "Грузинскую мечту" вернуться к выполнению соглашений с оппозицией, считает политолог Гела Васадзе. "Я не думаю, что решение об отказе в инвестициях заставит "Грузинскую мечту" пойти на выполнение соглашений. У "Грузинской мечты" есть альтернатива – или она отказывается от денег Евросоюза, или теряет власть, что грозит властям Грузии большими неприятностями. Поэтому из двух зол они выберут меньшее", – сказал Васадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Грузии пытаются ввести общественность в заблуждение, поскольку заявление Шарля Мишеля появилось через сутки после того, как Гарибашвили ознакомил его со своей версией проведенных реформ. "Если бы "Грузинская мечта" действительна реализовала реформы, то Шарль Мишель не поставил бы так вопрос уже после встречи с Ираклием Гарибашвили. Они же говорят, что рассказали о своих реформах на встрече 23 августа, а Шарль Мишель опубликовал предупреждение 24 августа", – указал политолог.

Политолог Торнике Шарашенидзе также считает, что "Грузинская мечта" не вернется к соглашениям с оппозицией. "Они занимаются бюрократией: отказавшись от референдума о досрочных выборах в парламент, они снижают мотивацию избирателей. И многие не придут на выборы. При такой ситуации "Грузинская мечта" наберет свои 43 процента, а потом будет утверждать, что она и так легко преодолела барьер в 43 процента", – сказал Шарашенидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Помимо вопросов о досрочных выборах "Грузинская мечта" нарушила соглашения по другим реформам, считает правозащитник Уча Нануашвили. "Самое главное, они провалили реформу судебной системы, обеспечив сохранение в руководстве судов так называемого "клана", который сложился еще во времена Саакашвили и продолжает действовать. Так что я не думаю, что Гарибашвили пойдет навстречу Шарлю Мишелю. Должны быть приняты дополнительные меры, чтобы заставить "Грузинскую мечту" поменять решение", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что одним из пунктов соглашения между властями Грузии и оппозицией указана реформа в стране системы правосудия. 17 июня на заседании Высшего совета юстиции Грузии прошло голосование отборочного конкурса кандидатов на должность судьей. Решением совета были назначены 46 судей. Грузинские правозащитники раскритиковали Совет юстиции указав, что судьи были назначены до реформы судебной системы, что противоречит достигнутым ранее соглашениям.