Правозащитники в Грузии раскритиковали Высший совет юстиции за назначение судей

18 июня 2021, 10:11

Назначение судей Высшим советом юстиции до запланированной реформы судебной системы бросает тень на ее репутацию, а сами выборы судей прошли с нарушениями и признаками конфликта интересов, считают грузинские правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", посол США Келли Дегнан и посол Евросоюза Карл Харцель выступают посредниками диалога между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией. При их участии 19 апреля стороны подписали соглашение по разрешению политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Фундаментальная реформа судебной системы – один из пунктов договора. 22 мая США и ЕС выступили против выборов в Высший совет юстиции Грузии. Выборы новых членов Высшего совета юстиции должны пройти после того, как парламент разработает поправки для реформирования судебной власти, заявила ранее грузинская оппозиция.

В функции Высшего совета юстиции входит способствование качественному и эффективному правосудию, назначение судей двух первых инстанций и отбор кандидатов в судьи Верховного суда, а также проведение квалификационных экзаменов. Высший совет юстиции состоит из 15 человек. В него входят председатель Верховного суда, восемь судей, избранных членами Конференции судей. Еще пять человек назначает парламент, а одного представляет президент, передал 24 мая "Sputnik-Грузия".

17 июня на заседании Высшего совета юстиции Грузии прошло голосование отборочного конкурса кандидатов на должность судьей. Решением совета были назначены 46 судей, а всего было объявлено 88 вакантных должностей в апелляционных и районных (городских) судах. Также были названы 9 кандидатов на должность судей Верховного суда, которых должен утвердить парламент, сообщил 17 июня на своем сайте Высший совет юстиции Грузии, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Назначение судей Высшим советов юстиции вызвало критику правозащитников. "Это решение мы не можем считать хорошим, так как необходимо было изменить правила принятия решений в совете, который предполагал отбор судей с более высокой легитимностью", – сказал 17 июня в эфире телеканала "Рустави-2" председатель НПО "Ассоциации молодых юристов Грузии" Николоз Симонишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Если назначение судей Советом юстиции не будет проходить в соответствии с мнением политических кругов, то это нанесет серьезный ущерб репутации судебной системы, считает директор программы "Справедливость и демократия" Центра социальной справедливости Гурам Имнадзе. "Мы ожидаем, что этот процесс в парламенте должен либо прекратиться и не принимать решения по этому вопросу. Либо, если парламент примет решение о кандидатах в Верховный суд, он должен быть основан на широком политическом консенсусе и согласии оппозиции. У них не будет высокого доверия и, следовательно, репутация система в целом пострадает больше", – сказал 17 июня в эфире телеканала "Рустави-2" Гурам Имнадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Назначение судей прошло с нарушениями и признаками конфликта интересов, считает член Верховного совета юстиции Наци Янезашвили. "Согласно этому решению так называемый клан усиливается в судебной системе и [оно] нарушает соглашение Шарля Мишеля", – сказала 17 июня в эфире телеканала "Рустави-2" Наци Янезашвили, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Оппозиция намерена использовать все возможности парламентских полномочий, чтобы помешать утверждению девяти кандидатов в Верховный суд в законодательном органе, заявил депутат Яго Хвичия. "Мы не будем участвовать в назначении этих судей, и этот процесс не будет нами узаконен", – сказал 17 июня в эфире телеканала "Рустави-2" Хвичия, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Представители "Грузинской мечты" выступили с противоположным мнением. "В документе не говорится, что судьи не должны назначаться. Суды должны работать", – сказал 17 июня в эфире телеканала "Формула ТВ" председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Европарламентарий Виола фон Крамон заявила, что обеспокоена поспешным назначением судей Верховного суда Грузии. "Согласно соглашению от 19 апреля, амбициозная судебная реформа критически важна и связана с микрофинансовой помощью ЕС для Грузии. Игнорирование рекомендаций Венецианской комиссии неразумно. "Клановость" судебной системы подрывает верховенство закона", – написала 17 июня на своей странице Виола фон Крамон, перевод публикации которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".