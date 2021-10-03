03 октября 2021, 18:57

Жителю Тбилиси предъявлены обвинения за предоставление квартиры Саакашвили

Владелец квартиры, в которой скрывался Михаил Саакашвили после возвращения в Тбилиси, обвинен в сокрытии преступления, сообщила прокуратура. Защита сочла обвинение нелогичным.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября полицейские задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался Михаил Саакашвили после возвращения в Грузию. Мужчина был заподозрен в сокрытии преступления.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября, за день до муниципальных выборов в городах страны. В тот же день он был задержан и помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. Саакашвили заочно осужден в Грузии по двум уголовным делам, ему также предъявлены другие обвинения, говорится в биографической справке о Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Прокуратура Грузии предъявила владельцу квартиры, в которой скрывался Михаил Саакашвили, обвинение по уголовной статье о сокрытии преступления, сообщило сегодня ведомство.

По версии следователей, мужчина знал, что Саакашвили находится в розыске за совершение тяжкого преступления, но, несмотря на это, предоставил ему свою квартиру в Тбилиси. Ему грозит от года до четырех лет лишения свободы, информируют "Новости-Грузия".

Тбилисский горсуд назначил на 4 октября заседание по делу задержанного владельца квартиры, Элгуджи Цомая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телекомпанию "Мтавари архи".

Один из адвокатов Цомаи Дмитрий Садзаглишвили, который также является защитником интересов Саакашвили, заявил, что статьи "Укрывательство преступника" не существует, а "укрывательство преступления" не касается его подзащитного, информирует агентство.

Напомним, 2 октября в Грузии прошло голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. На выборах мэров Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми и еще 15 городов никто из кандидатов не набрал нужного числа голосов, там пройдет второй тур выборов, сообщил сегодня ЦИК страны.

Материалы о выборах в Грузии и событиях, связанных с возвращением в страну бывшего президента Михаила Саакашвили, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Примечание:

"Адвокаты Саакашвили пожаловались на отказ во встрече с подзащитным", "Возвращение Саакашвили актуализировало вопрос охраны границ Грузии", "МИД Украины отреагировал на задержание Саакашвили".

Автор: "Кавказский узел"

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