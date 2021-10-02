Владелец квартиры в Тбилиси задержан по делу Саакашвили

02 октября 2021, 11:37

Сотрудники МВД Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался Михаил Саакашвили, по подозрению в сокрытии преступления, сообщили в МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в Грузию, и призвал своих сторонников 2 октября вместе с ним принять участие в голосовании, а 3 октября собраться в центре Тбилиси. Власти Грузии назвали его заявление о возвращении в страну фейком, однако в тот же день силовики отчитались о задержании Саакашвили. Политик был помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила его помилование. Саакашвили написал письмо из тюрьмы, в котором назвал предсказуемым свое задержание после возвращения в страну. Глава МИД Украины пообещал Саакашвили поддержку.

Наиболее яркие события, происшествия и аналитика о предвыборной гонке в Грузии и о самих выборах публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".

Полицейские задержали владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался Михаил Саакашвили, сообщил представитель МВД Мамука Челидзе.

"В рамках расследования сотрудниками департамента тбилисской полиции за сокрытие преступления задержан владелец квартиры [в которой скрывался Саакашвили]", - цитирует Челидзе ТАСС.

Саакашвили заочно осужден в Грузии на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, говорится в биографической справке о Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".