МИД Украины отреагировал на задержание Саакашвили

02 октября 2021, 11:08

Задержанный в Грузии Михаил Саакашвили является украинским гражданином, поэтому получит от Киева всю необходимую поддержку, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в Грузию, и призвал своих сторонников 2 октября вместе с ним принять участие в голосовании, а 3 октября собраться в центре Тбилиси. Власти Грузии назвали его заявление о возвращении в страну фейком, однако в тот же день силовики отчитались о задержании Саакашвили. Политик был помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила его помилование. Саакашвили написал письмо из тюрьмы, в котором назвал предсказуемым свое задержание после возвращения в страну.

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Министр иностранных дел Украины заявил, что поддержит Михаила Саакашвили. "Это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром, я думаю, что представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову, и с ним будет это все обговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - цитирует Дмитрия Кулебу РИА "Новости".

Напомним, в Грузии Саакашвили заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, говорится в биографической справке о Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".