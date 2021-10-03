Аналитики сочли правдоподобной версию о пересечении границы Грузии Михаилом Саакашвили с моря

03 октября 2021, 21:57

Михаил Саакашвили пересек границу Грузии в фуре на пароме, сообщили сегодня источники. Морской путь въезда Саакашвили наиболее вероятен, однако он свидетельствует о провале служб безопасности в охране границ, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан после того, как вернулся в Грузию. Он был помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. Президент страны Саломе Зурабишвили исключила его помилование. Администрация тюрьмы в Рустави отказывает адвокатам бывшего президента Грузии Саакашвили во встрече с подзащитным, несмотря на то что он после задержания объявил голодовку, отметила защита. Пересечение границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили говорит о неэффективной охране рубежей Грузии, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

2 октября полицейские задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался Михаил Саакашвили после возвращения в Грузию. Мужчина был заподозрен в сокрытии преступления. Владелец квартиры, в которой скрывался Михаил Саакашвили после возвращения в Тбилиси, Элгуджа Цомая, обвинен в сокрытии преступления, сообщила прокуратура. Защита сочла обвинение нелогичным.

В Грузию Саакашвили ввез Элгуджа Цомая, владелец квартиры в Тбилиси, где третий президент Грузии был задержан. "Саакашвили спрятался в трейлере, когда тот стоял на погрузке в Украине, после чего трейлер был погружен на паром Одесса -Поти", - сообщило издание СNews со ссылкой на анонимный источник.

Элгуджа Цомая работает водителем трейлера. "Эльгуджа Цомая родом из Абаши. Миша въехал в Грузию с прицепом Эльгуджи и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины", - привело издание слова источника.

Сотрудник профсоюза морских перевозок Грузии на условиях анонимности подтвердил эту информацию. "В закрытой социальной сети для мореманов информация об этом тайном переезде на фуре появилась еще 1 октября, до того как Саакашвили поймала полиция", - рассказал он.

Эксперт по вопросам безопасности Торнике Шарашенидзе считает, что именно этот путь является наиболее вероятным. "На мой взгляд, Саакашвили прибыл именно морским путем", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шарашенидзе, если бы Саакашвили прибыл со стороны Турции или Азербайджана", то эти государства имели бы свидетельства о регистрации пересечения Михаилом Саакашвили их границ при въезде. И тогда они бы начали расследование о незаконном пересечении из границы, когда Саакашвили ушел в Грузию. "Но поскольку ни Азербайджан, ни Турция не делают никаких заявлений по этому поводу, то, скорее всего, Саакашвили там не появлялся", - отметил Шарашенидзе.

Саакашвили мог въехать в Нрузию и через Турцию, предположил эксперт по вопросам обороны и работе правоохранительных органов бывший сотрудник МВД Лаша Брегвадзе.

"Теоретически это возможно. Если, например, Саакашвили покинул Украину контрабандным путем , и проехал бы через Польшу, Болгарию и Румынию в Турцию, то после этого ему не стоило бы большого труда пересечь границу в районе Сарпи. Там есть несколько "слепых зон", которые не контролирует грузинская погранслужба", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Саакашвили - не единственный человек, который незаконно пересек границу страны. "До него в Грузию незаконно проникла группировка Чатаева, вывезли в Азербайджан журналиста Афгана Мухтарлы", - указал ранее "Кавказскому узлу" руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

Сравнивать случаи с Мухтарлы и Саакашвили нельзя, подчеркнул Лаша Брегвадзе. "Перевод Мухтарлы в Азербайджан был совершен с ведома действующего правительства. А через турецкую границу проходили и с многочисленные группы. В 2020 году девять вооруженных людей перешли границу и проживали в Батуми в доме человека, который в то время был сотрудником службы госбезопасности Грузии", - подчеркнул он.

"Нам тогда турецкие спецслужбы сказали: что вы делаете! У вас девять боевиков живут в Батуми - не в селе, не в лесу, а именно в городе. И только после этого СГБ всполошилась и произвела арест этих девяти человек. Так что в прошлом году вооруженные турки, а в этом году - самый разыскиваемый спецслужбами Грузии человек пересекли границу", указал Лаша Брегвадзе.

Версия о том, что Саакашвили въехал в Грузию на пароме, звучит более правдоподобно, сказал Брегвадзе. "Конечно, легче один раз нелегально пересечь границу Украины, и второй раз - границу Грузии, чем ехать через пол-Европы и границы трех-четыре государств. Просто трудно вообразить, что и в порту Поти столько дыр и возможностей для нелегального пересечения границы. Это полный провал наших органов безопасности", - подчеркнул он.

Версия о том, что Саакашвили прибыл в Грузию морским путем снимает вопросы по поводу информации от правительства Грузии о том, что в Украине не был зафиксирован отъезд Саакашвили, указал Торнике Шарашенидзе.

"Если Саакашвили прибыл именно этим путем, то, конечно, он миновал без отметок таможенные и пограничные органы Украины", - отметил он.

Саакашвили в Грузии заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, говорится в биографической справке о Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Наиболее яркие события и аналитика о предвыборной гонке в Грузии и о самих выборах публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".