Возвращение Саакашвили актуализировало вопрос охраны границ Грузии

03 октября 2021, 09:36

Пересечение границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили говорит о неэффективной охране рубежей Грузии, однако на электоральной поддержке "Грузинской страны" инцидент не отразится, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан после того, как вернулся в Грузию. Он был помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. Президент страны Саломе Зурабишвили исключила его помилование. Администрация тюрьмы в Рустави отказывает адвокатам бывшего президента Грузии Саакашвили во встрече с подзащитным, несмотря на то что он после задержания объявил голодовку, отметила защита.

Саакашвили в Грузии заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, говорится в биографической справке о Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Саакашвили мог попасть в Грузию из Турции по сухопутной границе через поселок Сарпи, предположил доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая. Однако бывший президент Грузии мог пересечь границу и морем, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований Георгий Бадридзе заявил, что пересечение границы Михаилом Саакашвили указывает на то, что рубежи страны не охраняются надлежащим образом. При этом власти страны поставили себя "в очень неловкую ситуацию", когда заявили, что Саакашвили в стране нет, отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

Саакашвили написал 1 октября в Facebook, что вернулся в страну. МВД Грузии заявило, что он не пересекал границу страны. Позже бывший президент Грузии опубликовал видеообращение на фоне улиц Батуми. Саакашвили заявил, что 2 октября лично примет участие в голосовании, а также призвал своих сторонников принять в этот день участие в голосовании, а на следующий день двинуться колоннами к Тбилиси. Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что видеообращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из Батуми постановочное, он не пересекал границу страны.

"Очевидно власти не знали о его (Саакашвили) пребывании в стране... Сейчас это очень часто будут припоминать тем, кто отрицал возможность его прибытия в Грузию, их слово серьезно потеряет вес и авторитет, если таковой был", - отметил Бадридзе.

Он уверен, что на электоральной поддержке "Грузинской мечты" нарушение границ Грузии не отразится, поскольку людей больше заботят социальные проблемы экономическая ситуация - именно это может стать причиной нежелания голосовать за партию. Случай с Саакашвили может стать катализатором лишь для небольшой группы людей, которая раньше воздерживались от участия в голосовании, предположил Бадридзе.

Прибытие Саакашвили в Грузию не отразится на результатах голосования в пользу правящей партии, поскольку у нее есть свой стабильный электорат, а также государственные служащие, члены их семей и родственники, которые стабильно голосуют за партию, уверен руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. "К примеру, в госструктурах работает около 284 тысяч человек", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Читадзе отметил, что Саакашвили - не единственный человек, который незаконно пересек границу страны. "До него в Грузию незаконно проникла группировка Чатаева, вывезли в Азербайджан журналиста Афгана Мухтарлы, и это не отражалось ранее на результатах выборах, в которых побеждала "Грузинская мечта" и ее кандидаты", - заявил он.

В мае 2017 года журналиста Афгана Мухтарлы, ранее эмигрировавшего в Грузию, похитили и насильно доставили в Баку. В январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. В сентябре 2019 года жена Мухтарлы сообщила, что журналист нуждается в лечении, а коллеги призвали освободить его. Он вышел на свободу в марте 2020 года.

По мнению Читадзе, власти Грузии, 1 октября отрицавшие пребывание Саакашвили в стране, действительно не знали о его местонахождении. Они заинтересовались этим после обнародования видеозаписей Саакашвили из Батуми, когда уже получили информацию от спецслужб.

Власти были вынуждены отвергать, что Саакашвили находился в Грузии, так как этого требовала оперативная тактика, заявил 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "Мы умышленно не говорили об этом, так как была избрана обычная оперативная тактика, которая необходима в таких случаях", - привел его слова ТАСС.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили, что анонсированное возвращение Михаила Саакашвили в Грузию приведет к массовым волнениям. Они не исключили, что мобилизация сторонников и противников бывшего президента повлияет на ход выборов.

"Кавказский узел" также писал, что в Грузии 2 октября проходило голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. После обработки бюллетеней с более 38 процентов участков "Грузинская мечта" набрала 48,56 процента голосов избирателей на муниципальных выборах. На выборах мэра Тбилиси по результатам подсчета голосов с более 40 процентов участков лидирует действующий глава города Каха Каладзе, сообщил сегодня Центризбирком Грузии.

Наиболее яркие события и аналитика о предвыборной гонке в Грузии и о самих выборах публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".