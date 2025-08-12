×

21:58, 12 августа 2025

Проспект Руставели перекрыт в 258-й день непрерывных протестов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у здания парламента Грузии, требуя освободить политических заключенных.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа, в 257-й день непрерывных протестов, на акциях в Тбилиси и Батуми демонстрировались фильмы, посвященные августовской войне. Ранее, 8 августа, протестующие вышли к зданию правительства из-за слов премьер-министра Ираклия Кобахидзе, заявившего, что войну в 2008 году начала Грузия. 

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.  

Сегодня вечером, в 258-й день непрерывных протестов, активисты вновь перекрыли движение по проспекту Руставели в Тбилиси, требуя назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных за участие в протестах, передает Publika.

Грузинская активистка Нино Даташвили, арестованная по делу о нападении на судебных приставов, написала из заключения письмо журналистам и оппозиционерам, поблагодарив их за поддержку. "Вас так много на правильной стороне! Спасибо за ваш труд. (...) Огромное спасибо всем. Люблю вас, ребята", - цитирует ее письмо NEWS.On.ge. 

Политзаключенный Инсаф Алиев, обвиненный в насилии во время акций протеста, сегодня прекратил голодовку, объявленную днем ранее, 11 августа. По словам адвоката, прекратить акцию его убедили супруга и 90-летняя бабушка, но из карцера в камеру Алиева после завершения голодовки не вернули, пишет Tbilisi_life. 

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: "Кавказский узел"

