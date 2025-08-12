×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:42, 12 августа 2025

Участник протестов в Грузии получил срок за пощечину полицейскому

Протестная акция в Тбилиси. Ноябрь 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/31745

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анатолий Гигаури, задержанный на протестной акции в Тбилиси, приговорен к двум годам заключения. По версии следствия и суда, он напал на полицейского. Гигаури в последнем слове заявил о политическом характере преследования и напомнил, что был избит силовиком.

Как писал "Кавказский узел", Тбилисский городской суд поместил под стражу Анатолия Гигаури, обвиняемого в нападении на полицейского во время протестной акции 24 ноября 2024 года. Гигаури заявил об избиении силовиками. 

Анатолий Гигаури, задержанный на акции протеста, приговорен к 2 годам лишения свободы. По данным следствия, обвиняемый напал на патрульного инспектора, который обеспечивал на месте общественный порядок, и применил к нему физическое насилие, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Адвокат заявлял, что подзащитный действовал в пределах необходимой обороны, когда замахнулся на полицейского. По его словам, на видеоматериалах, имеющихся в деле, видно, как патрульный инспектор, имеющий статус потерпевшего, бьёт Гигаури кулаком в лицо. 

В последнем слове Гигаури заявил, что является сторонником "Национального движения" и процесс против него был политическим. "Вы говорите о человеке, который меня пытал, бил кулаками по голове до сотрясения мозга, что он пострадавший, и после этого вы должны сказать, что существует слово справедливость и он пострадавший?" - приводит его слова "Новости Грузия".

Гигаури – фермер из Кахети, приезжал на акции из Карели. В семье двое детей. По данным СМИ, ранее служил в вооружённых силах Грузии, участвовал в миротворческих миссиях в Афганистане и участвовал в августовской войне 2008 года. 

Как в случае приговора основательнице "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели, так и в случае Гигаури судьи переквалифицировали обвинение, заменив статью 353¹ (нападение на полицейского, от 4 до 7 лет лишения свободы), на статью 353 "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти" (штраф или срок от 2 до 5 лет). 

4 августа в ходе последнего слова Мзия Амаглобели отказалась просить суд о снисхождении по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Судья смягчила обвинение, но приговорила Амаглобели к двум годам заключения. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

В обоих случаях закон позволял судьям назначить обвиняемому штраф, однако они выбрали более строгое наказание – лишение свободы, говорится в публикации.

"Вот как надо наказывать ветеранов войны... Большое спасибо", - обратилась мать Анатолия Гигаури к судье после объявления приговора сыну.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Инсаф Алиев в суде. Фото: Publika
01:51, 12 августа 2025
Инсаф Алиев объявил голодовку в тбилисской тюрьме
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Publika
21:58, 11 августа 2025
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 257 дней подряд
Акция протеста у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 19.08.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1519592176106994&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
21:56, 10 августа 2025
Акцию протеста у парламента Грузии предварил митинг выселенных беженцев
Анастасия Зиновкина ( в центре), Артем Грибуль (справа). Скриншот фото из Telegram-канала Николая Кавказского (признан иноагентом) от 09.08.25, https://t.me/NKavkazsky/9938
14:56, 10 августа 2025
Зиновкина пожаловалась на ухудшение состояния
Обстановка у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 09.08.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1518742529525292&set=a.7154063931922471 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21:56, 9 августа 2025
Уволенные госслужашие вышли на акцию протеста в Тбилиси
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Ржавая вода течет из крана. Изображение создано ИИ по запросу "Кавказского узла" в программе Copilot.
11 августа 2025, 19:54
Каспийчане пожаловались на качество воды после отключения

Аслан Камбиев. Фото: Беслан Камбиев https://ru.wikipedia.org/
11 августа 2025, 16:55
Юристы сочли перспективным обжалование оправдательного приговора по делу Камбиева

Зангезурский коридор. Фото: https://vesti.az/index.php/v-mire/smi-ssa-predlozili-vvesti-amerikanskogo-operatora-dlya-kontrolya-zangezurskogo-koridora-550676
11 августа 2025, 12:51
Власти Ирана сняли претензии к Зангезурскому коридору 

Обрыв канатной дороги в Нальчике. 8 августа 2025 г. Фото: ГУ МЧС России по КБР
11 августа 2025, 09:54
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больницах

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше