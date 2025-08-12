Участник протестов в Грузии получил срок за пощечину полицейскому

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анатолий Гигаури, задержанный на протестной акции в Тбилиси, приговорен к двум годам заключения. По версии следствия и суда, он напал на полицейского. Гигаури в последнем слове заявил о политическом характере преследования и напомнил, что был избит силовиком.

Как писал "Кавказский узел", Тбилисский городской суд поместил под стражу Анатолия Гигаури, обвиняемого в нападении на полицейского во время протестной акции 24 ноября 2024 года. Гигаури заявил об избиении силовиками.

Анатолий Гигаури, задержанный на акции протеста, приговорен к 2 годам лишения свободы. По данным следствия, обвиняемый напал на патрульного инспектора, который обеспечивал на месте общественный порядок, и применил к нему физическое насилие, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Адвокат заявлял, что подзащитный действовал в пределах необходимой обороны, когда замахнулся на полицейского. По его словам, на видеоматериалах, имеющихся в деле, видно, как патрульный инспектор, имеющий статус потерпевшего, бьёт Гигаури кулаком в лицо.

В последнем слове Гигаури заявил, что является сторонником "Национального движения" и процесс против него был политическим. "Вы говорите о человеке, который меня пытал, бил кулаками по голове до сотрясения мозга, что он пострадавший, и после этого вы должны сказать, что существует слово справедливость и он пострадавший?" - приводит его слова "Новости Грузия".

Гигаури – фермер из Кахети, приезжал на акции из Карели. В семье двое детей. По данным СМИ, ранее служил в вооружённых силах Грузии, участвовал в миротворческих миссиях в Афганистане и участвовал в августовской войне 2008 года.

Как в случае приговора основательнице "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели, так и в случае Гигаури судьи переквалифицировали обвинение, заменив статью 353¹ (нападение на полицейского, от 4 до 7 лет лишения свободы), на статью 353 "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти" (штраф или срок от 2 до 5 лет).

4 августа в ходе последнего слова Мзия Амаглобели отказалась просить суд о снисхождении по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Судья смягчила обвинение, но приговорила Амаглобели к двум годам заключения. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

В обоих случаях закон позволял судьям назначить обвиняемому штраф, однако они выбрали более строгое наказание – лишение свободы, говорится в публикации.

"Вот как надо наказывать ветеранов войны... Большое спасибо", - обратилась мать Анатолия Гигаури к судье после объявления приговора сыну.

