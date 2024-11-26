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21:22, 26 ноября 2024

Участник протестов в Тбилиси арестован за пощечину полицейскому

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский городской суд поместил под стражу Анатолия Гигаури, обвиняемого в нападении на полицейского во время протестной акции. Гигаури заявил об избиении силовиками.

Как писал "Кавказский узел", МВД Грузии задержало одного из участников акции протеста в Тбилиси против результатов выборов в парламент, вменив ему нападение на патрульного полицейского.

24 ноября участники акции протеста в Тбилиси, выступающие против результатов выборов в парламент, установили перед зданием парламента несколько палаток и заявили о намерении находиться на месте акции до утра. Утром 25 ноября на площадь Свободы в Тбилиси, где запланирована очередная акция протеста, были стянуты силовики и техника для разгона демонстраций. Первое заседание парламента, на котором депутаты от "Грузинской мечты" признали полномочия всех 150 парламентариев, прошло на фоне акции протеста.

44-летний Анатолий Гигаури – уроженец Кахетии был задержан в Тбилиси в ночь на 25 ноября. По версии следствия, он дал пощечину патрульному полицейскому во время потасовки. Мужчина говорит, что сделал это после того, как сотрудник МВД ударил его кулаком по лицу, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

На заседании Гигаури сообщил, что его задержали, когда он уже покинул акцию, и тогда  полицейские избили его. На заседании суда мужчина появился с синяками на лице. По словам задержанного, в участок его доставили окровавленным, а там принуждали переодеться в чистую одежду. Когда он отказался, избиения продолжились.

Следствие подчеркнуло, что Гигаури ранее был судим за кражу и ему также был выписан ограничительный ордер за физическое насилие над родителем. Гигаури заявил в суде, что он обычный фермер.

Защита просила суд освободить обвиняемого под залог в 10 тысяч лари. Адвокат назвал пощечину полицейскому «необходимой самообороной», но суд поместил его под стражу.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили . 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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