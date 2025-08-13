Активисты 259-й день подряд вышли на протесты в центр Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники протестов в Тбилиси заблокировали движение у парламента Грузии с требованием новых парламентских выборов. Муниципальные выборы в Грузии пройдут без наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ, так как правительство Грузии не отправило приглашение.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

На 259-й день непрекращающихся протестов активисты, как и ежедневно, заблокировали проспект Руставели. Требование участников акции неизменно - провести новые парламентские выборы и освободить задержанных за участие в протестах, сообщила сегодня Publika.

Сегодня стало известно, что муниципальные выборы в Грузии, назначенные на 4 октября, пройдут без международных наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ, так как правительство Грузии не отправило приглашение, сообщила телекомпания "Формула".

"С учётом ограниченного времени, оставшегося для организации эффективной наблюдательной миссии и размещения наблюдателей, ODIHR больше не может провести всеобъемлющее и содержательное наблюдение за выборами", — заявила пресс-секретарь ОБСЕ/БДИПЧ Катя Андруш.

По её словам, организация сожалеет об отсутствии приглашения, что противоречит предыдущей практике, когда наблюдателей организации регулярно приглашали на местные/муниципальные выборы в 2021, 2017, 2010 и 2006 годах, говорится в публикации.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

