Провал "Единой России" на участках в Дагестане подчеркнул роль участковых избиркомов*

28 сентября 2021, 07:40

Отсутствие голосов за "Единую Россию" на семи избирательных участках в Дагестане стало следствием технической ошибки, и это продемонстрировало определяющую роль участковых избиркомов на выборах в Госдуму, указали опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 сентября стало известно, что "Единая Россия" набрала ноль голосов на семи избирательных участках в Дагестане. Согласно данным сайта избиркома Дагестана, партия власти на выборах в Госдуму не набрала ни одного голоса, помимо УИК № 1521, на шести участках: на УИК № 540 (Избербашский городской избирком, Центральный избирательный округ), № 769 (Кизлярский избирком, Северный избирательный округ), № 1369 (Табасаранский избирком, Центральный округ), № 1475 (Тляратинский избирком, Южный округ), № 1762 (Цумадинский избирком, Южный округ) и № 1767 (Цунтинский избирком, Южный округ).

Согласно официальным итогам голосования, "Единая Россия" выиграла выборы во всех регионах Северного Кавказа – и по одномандатным округам, и по федеральным спискам в Госдуму. Во всех трех одномандатных округах, на которые разделен Дагестан, кандидаты от партии власти набрали более 80% голосов.

Журналист указал на решающую роль участковых избиркомов на выборах

Отсутствие голосов за "Единую Россию" на нескольких избирательных участках в Дагестане говорит о возможном техническом сбое применяемых технологий с обратным для партии власти эффектом, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Например, могла быть "перепутана графа". Произошедшее подчеркивает определяющее участие в выборных процессах избирательных комиссии и их возможность влиять на результаты, считает он. "Фактически на местах они определяют, кто может быть избран. Кто проиграет, а кто выиграет", – сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Также он допустил, что на некоторых участках участковые комиссии позволили населению голосовать за определенных кандидатов. "На каких-то [избирательных участках] разрешили отдать голос за того кандидата, кто им на месте ближе", – отметил журналист.

Большую роль в дагестанском обществе играют родственные связи и в основном в небольших муниципалитетах, где часть жителей приходятся родственниками друг другу, добавил он. "Они все друг друга знают, часть из них родственники друг другу, а если речь идёт о небольшом селе, то они все являются либо прямыми, либо двоюродными родственниками, и эти родственные связи очень тесные в сельской местности", – отметил Фатуллаев.

В случае если выдвигается близкий им человек, то местные жители поддерживают его, несмотря ни на какие директивы, пояснил журналист. "Если там выдвигается какой-то близкий им человек, то они, несмотря ни на какие детективы, спускаемые сверху, голосуют за близкого человека или же организовывают избирательный процесс в его интересах", – пояснил аналитик.

"Единая Россия" набрала на вышеупомянутых участках ноль голосов не по политическим мотивам. Случай, скорее всего, продемонстрировал роль родственных связей в этих процессах и зависимость людей от ближайшего окружения. "Они могут прежде всего симпатизировать этому человеку [кандидату]. Во-вторых, они могут ему не симпатизировать, но быть зависимы от большого круга людей – родственников и земляков, один из которых является выдвиженцем или же проходит на выборах по их избирательному участку", – предположил Милрад Фатуллаев

В качестве еще одного варианта он назвал "протест со стороны участковых избирательных комиссий", несогласных участвовать в "фальсификациях" на выборах. При этом аналитик исключил, что отсутствие голосов за партию власти могло быть вызвано тем, что избиратели таким образом поддержали альтернативные "Единой России" политические силы. Случай подчеркивает решающую роль в выборных процессах регионального ЦИКа в целом и роль избирательных комиссии в итогах на том или ином участке. Избирательная комиссия является "инструментом власти", которая организует избирательные процессы и способствует получению указанного властью результата, подчеркнул Фатуллаев.

Аналитики назвали одинаково нечестными и проигрыш, и победу "Единой России"

Избирком отметил, что произошедшее на избирательных участках, где "Единая Россия" набрала ноль голосов, является технической ошибкой, однако случившееся свидетельствует о непрозрачности процедуры подсчёта голосов, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Никогда не бывает так, чтобы на каком-то крупном участке хотя бы за одну партию не закинули хотя бы один бюллетень. Если это достаточно крупный населенный пункт, то там будет разброс голосов, и нулевых показателей там быть не должно", — сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Избиратели в Дагестане, прежде всего, ориентируются не на политические программы и лозунги партий, а на людей, которые от этих политических сил выдвигаются в качестве кандидатов, добавил Магомедов. "Люди уже давно голосуют не за партии, а за личности, которые находятся в этих списках, и если они смогли именно на этих участках зафиксировать результат, то именно на этих участках была какая-то принципиальная позиция, которую надо было отстоять и защитить", — отметил аналитик.

Местные жители голосуют именно за те политические силы, к которым принадлежат авторитетные в том или ином населенном пункте люди, что ещё раз доказывает ориентированность дагестанского избирателя не на политические партии, а на личности кандидатов, подчеркнул журналист.

К нулевому результату "Единой России" на избирательных участках могла, прежде всего, привести "техническая ошибка", тем более что избирком Дагестана уже признал это, отметил журналист издания "Новое дело" Идрис Юсупов.

В селе Аксай Хасавюртовского района участковый избирком при внесении данных в протокол об итогах голосования допустил техническую ошибку. В результате голоса, полученные "Единой Россией", были внесены в строку голосов, полученных партией "Зеленые". Но на общие результаты выборов эта ошибка не повлияла, передало 22 сентября сетевое издание "Мирмол" со ссылкой на избирком Дагестана.

Отсутствие голосов за "Единую Россию" могло также стать результатом протестного голосования. Избиратели могли голосовать за любую политическую партию, кроме "Единой России", тем самым выражая протест. Тем не менее, в каждом случае следует разбираться по отдельности, добавил аналитик.

"Нулевые показатели" "Единой России" не заслуживают столь пристального внимания, как показатели, которые партия власти получила на тех участках, где велось усиленное наблюдение за выборными процессами. "Я обратил бы внимание на те данные, которые представляют участковые избирательные комиссии [с тех участков, где присутствовали наблюдатели]", — сказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие голосов за "Единую Россию" также может быть демонстрацией того, как реально избиратели относятся к этой партии, потому что на этих участках работали наблюдатели, считает он. "Я ориентируюсь на [результаты] тех [избирательных участков], где были наблюдатели. Эти [результаты] самые близкие к реальности даже с учётом того, что даже там присутствовали фальсификации, от которых не смогли избавиться наблюдатели", — сказал Юсупов.

Напомним, с 17 по 19 сентября жители Дагестана голосовали не только на выборах в Госдуму, но и в Народное собрание республики и органы местного самоуправления. В Народное собрание Дагестана седьмого созыва по итогам выборов, как и в 2016 году, прошли три партии: "Единая Россия", набравшая 73,74% голосов, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (12,71%) и КПРФ (11,62%). Остальные партии не преодолели пятипроцентного барьера.

Подробности о сентябрьских выборах в Дагестане и других регионах можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Новости о выборах на юге страны собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

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