Салим Халитов счел предвзятым судебное решение по своему делу

20 сентября 2021, 18:35

Член избиркома Салим Халитов, удаленный с участка в Махачкале, выразил несогласие с решением суда, занявшего сторону председателя комиссии. В качестве свидетелей были допрошены только удобные главе комиссии наблюдатели, указал Халитов.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября суд в Махачкале по требованию председателя участковой избирательной комиссии №1123 удалил с участка члена УИК с правом совещательного голоса Салима Халитова (изначально сообщалось, что Халитов был членом УИК с правом избирательного права), которого обвинили в том, что он ходит по участку и задает вопросы. В иске, поданном председателем, сказано, что Халитов "передвигался по избирательному участку, разговаривал на повышенных тонах и задавал вопросы по прописке избирателей". Сам Халитов заявил, что предотвратил "карусели", выявил ряд нарушений, в частности, выдачу бюллетеней для голосования лицу, которое на данном участке не прописано, и по этому поводу написал заявление в полицию.

С 17 по 19 сентября в Дагестане прошло голосование на выборах в Госдуму, Народное собрание республики и органы местного самоуправления. Местные журналисты ранее высказались, что результат выборов депутатов Госдумы от Дагестана предопределен в связи с низкой активностью избирателей и оппозиционеров, а также закулисными договоренностями в пользу кандидатов от правящей партии. Данные избиркома Дагестана о явке вошли в противоречие с оценкой наблюдателей. Так, к вечеру 19 сентября явка на избирательных участках в Дагестане превысила 76 процентов, отчитался региональный избирком. На пяти участках в Махачкале, где движением "Наблюдатели Дагестана" было организовано наблюдение, явка составила менее 25 процентов, сообщили активисты.

На участке №1123 в Махачкале победила "Единая Россия"

На избирательном участке 1123, откуда был удален решением суда член комиссии с правом совещательного голоса (ПСГ) от ЛДПР Салим Халитов, явка избирателей составила 393 человека из 1632 внесенных в список, следует из протокола, составленного после закрытия избирательного участка. С проколами ознакомиться дал корреспонденту "Кавказского узла" один из наблюдателей.

На голосовании по одномандатному округу в Государственную Думу больше всего, 146 голосов, набрал Абдулхаким Гаджиев, выдвигавшийся от партии "Единая Россия". Второе место занял Мурзадин Авезов из КПРФ, получивший поддержку 91 избирателя.

По партийным спискам в Госдуму и Народное собрание Дагестана также больше всех голосов получила партия "Единая Россия", набравшая по 177 и 189 голосов соответственно. На втором месте КПРФ, за которую свои голоса отдали 95 избирателей в Госдуму и 109 – в республиканский парламент.

Предварительные итоги голосования на данном участке, по состоянию на 18.35 мск, на сайте избиркома Дагестана не обнародованы.

В Дагестане выборы в Госдуму проходили по партийным спискам и по трем одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах было зарегистрировано 27 кандидатов в депутаты Госдумы – по девять в каждом одномандатном избирательном округе. Они были выдвинуты девятью политическими партиями: "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, "Родина", ЛДПР, "Новые люди", "Яблоко", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Российская экологическая партия "Зеленые". Каждая из них выдвинула по одному кандидату в каждом одномандатном избирательном округе. О выборах в Дагестане и других регионах юга России рассказывается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Халитов рассказал о зафиксированных им нарушениях

Реальная явка на этом участке была еще меньше официальной, считает Салим Халитов, который был удален решением Советского районного суда Махачкалы поздно вечером 18 сентября.

"Все независимые наблюдатели, которые находились на избирательном участке №1123, а там были и журналисты, и юристы, выявляли нарушения, среди которых так называемые "карусели". Одни и те же люди приходили голосовать 17 сентября и на следующий день. У тех, кого мы запомнили, мы пытались проверить прописку. Увидев это, член комиссии, выдающий бюллетень, возвращал паспорт пришедшему и советовал пойти на свой участок. Но, возможно, были и те, кому удалось проголосовать повторно, так как всех пришедших запомнить мы не могли", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Халитов.

Члены УИК и председатель не давали проверять у пришедших на участок документы, отметил он. "Нас не допускали к ним, чтобы мы могли удостовериться, что голосующий пришел именно по своему адресу. Всячески препятствовали этому, говорили, что мы не имеем права на это. Среди всех наблюдателей только у меня был статус ПСГ. У члена комиссии с правом совещательного голоса такие же права, как и у члена с правом решающего голоса, за исключением только того, что мы не можем выдавать бюллетени. Член комиссии с ПСГ имеет право не только перемещаться по участку, но и знакомиться со списками избирателей, знакомиться со сведениями об избирателях. Это подтвердили мне и в избиркоме Дагестана, но члены УИК категорически запрещали это делать", – пояснил Халитов.

Одно из нарушений, когда на участке проголосовала избирательница, проживающая по адресу, не относящемуся к этому участку, удалось заснять на видео, добавил он. "Мы засняли этот момент. Сообщили сотруднику полиции. Он вызвал участкового, который собрал по этому факту материал. Мы передали ему заявление, дали объяснительную. Сейчас материал собран, по нему должны принять решение – возбудить уголовное дело либо отказать. Решение еще не принято, еще есть сроки. Посмотрим, что будет в итоге. Если что, наши юристы готовы детально разбираться", – сказал Халитов.

Получить оперативный комментарий в избиркоме Дагестана по этому поводу корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Решение суда об удалении Халитова с участка сам он считает неправомерным и планирует "однозначно обжаловать", хотя и предполагает, что на результатах выборов это никак не отразится. "Суд не принял мои доводы, а принял в расчет беспочвенные заявления комиссии и подставных наблюдателей. Почему-то вызвали в качестве свидетелей только наблюдателей, которые были на стороне членов комиссии. Наших же свидетелей в суд не вызвали", – подчеркнул Халитов.

Юрист сообщил о правах членов комиссий с совещательным голосом

В случае отмены решения суда первой инстанции об удалении Салима Халитова с участка это не скажется на итогах голосования по участку, прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию юрист Марат Исмаилов.

Он также сообщил о правах членов комиссий с совещательным голосом. "Избирательное законодательство наделяет членов комиссий с правом совещательного голоса присутствовать при выдаче бюллетеней, свободно перемещаться по помещению для голосования, а также знакомиться с документами избирательной комиссии. Выдаче бюллетеней обычно предшествует предъявление избирателем паспорта. На мой взгляд, совокупность тех прав, которыми наделены члены комиссии с правом совещательного голоса, позволяют им знакомиться с паспортными данными избирателя во время получения им бюллетеней. В противном случае невозможно удостовериться в том, что избиратель действительно включен в список и имеет право голосовать на конкретном участке", – заявил Исмаилов.

При этом избиратель может и не показывать члену комиссии с ПСГ свой паспорт, отметил юрист. "Избиратель передаёт свой паспорт члену комиссии с правом решающего голоса, и во время сверки паспортных данных избирателя со списком член комиссии с правом совещательного голоса лишь визуально смотрит и удостоверяется в том, что избиратель имеет право голосовать на участке, куда он явился", – пояснил Исмаилов.

Напомним, 18 сентября в Махачкале произошел еще один инцидент. Неизвестный напал на члена комиссии с правом совещательного голоса от партии "Яблоко" Ибрагима Нажмудинова на участке №1079, обвинив его в создании препятствий работе избиркома. 17 сентября координатор движения "Наблюдатели Дагестана" пожаловался, что члены избирательных комиссий мешают проверять документы у избирателей и пресекать голосование не по месту прописки.

Новости о выборах в Дагестане и других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".