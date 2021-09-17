Дагестанские наблюдатели пожаловались на противодействие их работе

17 сентября 2021, 18:28

Члены избирательных комиссий мешают проверять документы у избирателей и пресекать голосование не по месту прописки, заявил координатор движения "Наблюдатели Дагестана". Некоторые избиратели просят сфотографировать их на участке, чтобы отчитаться перед начальством.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Дагестане началось голосование на выборах в Госдуму, Народное собрание республики и органы местного самоуправления. Представители политических партий указали на сложность проведения выборов в условиях пандемии. Результат выборов депутатов Госдумы от Дагестана предопределен в связи с низкой активностью избирателей и оппозиционных партий, а также закулисными договоренностями в пользу кандидатов от правящей партии, предположили дагестанские журналисты.

Члены участковых комиссий препятствуют работе наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса, заявил корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения "Наблюдатели Дагестана" Руслан Ахалчи. "Нашими наблюдателями все нарушения фиксируются. По некоторым уже есть перспективы для дальнейшей юридической работы, вплоть до обращения в суд", - сказал он.

Помехи работе наблюдателей являются серьезным нарушением, подчеркнул Руслан Ахалчи. "Это мешает защищать избирательные права дагестанцев. Запрет на перемещение по участку и ознакомление с документами препятствует тому, чтобы наблюдатели могли проверить прописку у тех, кто приходит голосовать. Есть случаи, когда наблюдателям все же удается проверить документы, и выясняется, что пришедший не имеет права голосовать на этом участке. Как правило, таких избирателей подвозят организованно. Случаев довольно-таки много", - отметил он.

По данным на 16.00 мск в Избирательную комиссию Дагестана жалоб на ход голосования не поступало, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства. Предварительные данные о явке избирателей будут обнародованы утром 18 сентября, отметил представитель дагестанского избиркома. На сайте "Карта нарушений на выборах", который запустило движение "Голос"*, по состоянию на 18.28 мск 17 сентября также отсутствуют данные о каких-либо сегодняшних нарушениях в Дагестане.

В Дагестане выборы в Госдуму проходят по партийным спискам и по трем одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах зарегистрированы 27 кандидатов в депутаты Госдумы – по девять в каждом одномандатном избирательном округе. Они выдвинуты девятью политическими партиями: "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, "Родина", ЛДПР, "Новые люди", "Яблоко", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Российская экологическая партия «Зеленые»". Каждая из них выдвинула по одному кандидату в каждом одномандатном избирательном округе. Какие еще выборы пройдут в Дагестане и других регионах юга России, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

С утра первого дня голосования в Дагестане работу начали 1927 участковых избирательных комиссий, сообщила секретарь избирательной комиссии республики Саида Халидова. Для голосования на удобном для избирателя участке по системе "Мобильный избиратель" поступило 24 тысяч заявлений, привело данные Халидовой РИА "Дагестан".

На трех избирательных участках в Махачкале, где сегодня побывал корреспондент "Кавказского узла", к 15.00 мск проголосовали около 50-100 человек, сообщили представители участковых избирательных комиссий.

"Люди приходят, голосуют. Уже отдали свои голоса те, кто работает здесь и пришли с утра на работу. Они заранее взяли открепительные удостоверения, чтобы проголосовать по месту нахождения. На этом участке проживают очень активные люди. К нам относится дом по проспекту Гамзатова, 18. Это большой многоквартирный дом, примерно 80 процентов жильцов этого дома всегда приходят на выборы", - отметила Ума Качалова, председатель УИК №1097, расположенного в здании Национальной республиканской библиотеки.

Всего на данном участке зарегистрировано 1117 человек, пояснила председатель УИК. За полчаса, пока корреспондент "Кавказского узла" находился на участке, голоса отдали 10 человек. За ходом голосования наблюдали четыре человека. По словам наблюдателя от партии "Справедливая Россия" Камала, с утра пришло порядка 50 человек. Более точный подсчет он не вел.

"Люди приходят, но мало. Сегодня рабочий день. Приходят и те, кого нет в списках этого участка. Например, пришли 10 человек из музыкальной школы, которая здесь рядом. Но им бюллетени не дали, так как их не оказалось в списках. Нарушений я не наблюдал. Все идет тихо спокойно, аккуратно, как и должно быть в библиотеке", - отметил наблюдатель.

На участке №11012, находящемся в здании гимназии №13, наблюдатели уже к 14.00 мск насчитали около ста избирателей. "Точный подсчет мы не ведем, мы просто наблюдаем. Никаких нарушений не было", - рассказала наблюдатель Зарема, получившая направление от партии "Единая Россия".

Наблюдатель от Общественной палаты Дагестана Залимхан Исмаилов также отметил спокойную обстановку на участке. "Люди приходят небольшими группами, и кто-то сам по себе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что подсчет пришедших он не ведет.

Члены комиссии сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что предварительные сведения о явке избирателей они будут готовить только к вечеру. "Пока можно сказать, что пришло больше ста человек. Точное количество подсчитаем к вечеру. Но на нашем участке сознательные люди, они достаточно активны. Уже пришли люди с целого подъезда. Старалась быстро оформить выдачу бюллетеней, чтобы не задерживать их", - отметила одна из членов УИК.

За полчаса корреспондент "Кавказского узла" насчитал пять человек, пришедших проголосовать на этот участок. Один избиратель попросил находящегося на участке молодого человека сфотографировать его возле стола с членами комиссии, пояснив, что это нужно "для работы".

Фотографировались при опускании бюллетеня и на другом избирательном участке - №1104. Девушка, которая пришла вместе с мужчиной, ждала, пока он заполнит бюллетень, и сняла на камеру момент опускания листов в урну. "Снимок сделала, пошли", - сказала она своему спутнику.

С 14:10 по 14:40 на избирательный участок пришли 10 человек, но проголосовали только трое. Остальных не оказалось в списках, поэтому они ушли искать свой участок. Среди проголосовавших был и сотрудник полиции. До 14:30 на этом УИК проголосовало примерно 80 человек, рассказал заместитель председателя комиссии Абдусалам Магомедов. "Более точно сказать пока не можем, это будет известно вечером, при подсчете оставшихся бюллетеней. В обеденное время наблюдается затишье, это обычно всегда так. К вечеру люди будут более активны. Основного наплыва мы ждем на выходных", - указал он корреспонденту "Кавказского узла".

Единственный наблюдатель, который находился в это время на участке, был от партии "Справедливая Россия". По его словам, никаких нарушений им не было замечено.

Новости о выборах в Дагестане и других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

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