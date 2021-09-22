КПРФ указала на массовые нарушения на выборах в Дагестане

22 сентября 2021, 19:35

Явка на выборах многократно завышена, нарушения зафиксированы почти во всех городах и районах Дагестана, заявил глава регионального отделения КПРФ Махмуд Махмудов. Состав парламента Дагестана значительно обновился, но Народное собрание зависимо от исполнительной власти, указали местные журналисты.

Как сообщал "Кавказский узел", "Единая Россия", согласно официальным итогам голосования, выиграла выборы во всех регионах Северного Кавказа — и по одномандатным округам, и по федеральным спискам в Госдуму. Во всех трех одномандатных округах, на которые разделен Дагестан, кандидаты от партии власти набрали более 80% голосов. При этом избирком региона не зафиксировал никаких существенных нарушений.

С 17 по 19 сентября жители Дагестана голосовали на выборах в Госдуму, а также в Народное собрание республики и органы местного самоуправления. Местные журналисты указали на низкую активность избирателей и оппозиционеров. К вечеру 19 сентября явка в Дагестане, по данным избиркома, превысила 76%, но наблюдатели сочли, что в реальности она составила менее 25%.

Представитель КПРФ заявил о массовых нарушениях

Наблюдатели регионального отделения КПРФ зафиксировали множество нарушений в ходе прошедших выборов, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель партии Махмуд Махмудов. Так, по подсчетам регионального отделения КПРФ и наблюдателей партии, явка на прошедшие выборы составила 10,2%. "Они ее довели до 90% и 81% за партию власти", — полагает Махмудов.

Он считает, что такие результаты получены благодаря организации "каруселей", выдаче бюллетеней тем, кто не прописан на соответствующем участке. По словам Махмудова, зафиксированы массовые вбросы бюллетеней. На участках в Ленинском районе Махачкалы наблюдателям от КПРФ не были выданы протоколы итогов голосования, рассказал Махмудов. "Просто пошли в территориальные [избирательные] комиссии, которые находятся в зданиях администрации городов и районов, там удалили представителей партии [КПРФ], закрыли дверь, и с чистого листа выдали то, что им надо было", — заявил Махмуд Махмудов.

Представитель КПРФ пояснил, что протоколы не были выданы, чтобы лишить партию возможности оспорить результаты выборов на соответствующих участках. "Сейчас они не выдают никаких протоколов, чтобы у нас не было судебной перспективы, чтобы это все оспаривать", — пояснил он.

Махмудов рассказал, что у юристов КПРФ есть составленные акты о фактах нарушения, а протоколов голосования с определенных участков нет. У КПРФ также есть видео с камер наблюдения, где зафиксированы массовые вбросы бюллетеней в дни голосования уже после закрытия избирательных участков, рассказал Махмудов. Представители КПРФ намерены приобщить эти видеозаписи к заявлениям о нарушении в ходе выборов, отметил он.

Нарушения были "практически во всех городах и районах республики", заключил Махмуд Махмудов. Он пояснил, что, будучи кандидатом в депутаты Госдумы по Центральному одномандатному округу, особенно хорошо информирован о тех нарушениях, которые происходили именно там. "Я могу назвать четырнадцать муниципалитетов, которые входили в мой округ [и где были зафиксированы нарушения]", — уточнил представитель КПРФ.

Махмудов отметил, что, исходя из данных опросов и по наблюдениям представителей партии, он одержал победу, однако, согласно официальным данным, это не так. Представитель КПРФ заявил, что на выборах 1996 года также был лишен победы на выборах.

Среди муниципалитетов, где были зафиксированы самые грубые нарушения, Махмудов упомянул Ленинский район Махачкалы, а также Избербаш, Дербент, Дагестанские Огни и Сулейман-Стальский район. В частности, в Сулейман-Стальском районе, со слов Махмудова, наблюдатель от КПРФ изъял "заранее изготовленные 500 бюллетеней, уже отмеченные за отдельного кандидата партии власти".

По всем зафиксированным нарушениям региональное отделение КПРФ будет подавать жалобы, однако, судя по опыту прошлых выборов, такие обращения "остаются без рассмотрения", посетовал Махмудов.

В Народное собрание Дагестана седьмого созыва по итогам выборов, как и пять лет назад, прошли три партии: "Единая Россия", набравшая 73,74% голосов, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду " (12,71%) и КПРФ (11,62%). Остальные партии не преодолели пятипроцентного барьера. В 2016 году по итогам выборов в Народное собрание республики "Единая Россия" получила 75,51% голосов, "Справедливая Россия" — 10,45%, а КПРФ — 9,14% голосов.

Журналисты указали на несамостоятельность дагестанского парламента

Состав Народного собрания Дагестана обновился примерно на 70%, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Действительно, очень много новых депутатов, причем во всех фракциях. Это можно воспринять как некий позитив, так как "новая кровь" всегда предлагает более удачные проекты и решения, чем забронзовевшие ветераны законотворчества", — отметил он.

При этом Магомедов не исключил, что между новоизбранными депутатами и "ветеранами" будут конфликты. "Есть проблемные зоны в экономике Дагестана: строительство социальной инфраструктуры, дорог, налоговое регулирование, проведение бюджета", — указал журналист.

Среди персон, не попавших в новый состав регионального парламента, но известных избирателям, заместитель главного редактора "Черновика" назвал Малика Баглиева. "Кандидат, которого власть республики настойчиво проталкивала в депутатское кресло. Возможно, что он получит освободившийся мандат от Меликова или Керимова", — предположил Магомедов. Интересными и знаковыми фигурами, которые снялись с выборов, журналист назвал Марата Алиярова и Магомедхана Арацилова, а из тех, кто воооще не стал баллотироваться в новый парламент Дагестана, отметил Тимура Гамзатова, Нурмагомеда Алиева, Мухидина Мухидинова.

При этом Магомедов затруднился назвать депутата, имеющего наибольшие шансы, чтобы занять пост спикера парламента. "Есть целый ряд депутатов, примерно с десяток, кто способен возглавить [Народное собрание]", — сказал он.

Относительная самостоятельность спикера регионального парламента уменьшается, а к претендентам на этот пост становится все меньше требований, считает главред РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "Раньше, когда политическая стабильность или же некоторый застой политических процессов был не такой очевидный и не такой устойчивый, фигура спикера имела серьезное значение. Нужен был достаточно сильный и опытный руководитель на этом посту", — сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

В обновленный парламент войдут известные в республике люди и представители различных политических групп и бизнес-сообщества республики, но изменения политики Народного собрания не будет, указал Милрад Фатуллаев. "По Конституции у нас главная ветвь [власти] законодательная, а в реальности — исполнительная во главе с руководителем", — отметил Фатуллаев.

Шансы на прохождение в парламент, по его мнению, были тем выше, чем ближе к руководству республики находится тот или иной кандидат.

Каких-либо разногласий по ключевым вопросам в новом составе республиканского парламента не будет, полагает Фатуллаев. Определенные разногласия, по его мнению, возникнут при лоббировании интересов различных групп и распределении бюджетных средств. "Это всегда было, и, учитывая, что появились новые лица, новые лица тоже будут в это включены", — пояснил журналист.

При этом Фатуллаев отметил, что врио главы Дагестана Меликов определил "генеральную линию", ключевые задачи экономической и социальной политики в регионе. "Это строгое исполнение бюджета, это реализация федеральных целевых программ в регионе, это упор на социальную сферу", — сказал Фатуллаев. Разногласия местного парламента, по мнению журналиста, не выйдут за рамки, которые были определены на встрече Сергея Меликова с Владимиром Путиным. "Я думаю, что эта линия будет соблюдена. И когда речь идет о том, как будут бороться те или иные бизнесмены, предприниматели и лоббистские группы в парламенте, то речь идет о каких-нибудь деталях и сравнительных мелочах. В рамках генеральной линии будет идти небольшой торг об уменьшении или увеличении финансирования", — пояснил журналист. Также предметом разногласий может стать финансирование каких-либо проектов, реализуемых на республиканском уровне, добавил журналист.

Подробнее о сентябрьских выборах в Дагестане и других регионах сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".