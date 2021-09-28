Смягчение приговора врачам возмутило вдовца Елены Мачкалян

28 сентября 2021, 04:49

Арам Мачкалян раскритиковал снижение срока лишения свободы волгоградским врачам Наталье Андреевой и Елене Поповой, которые признаны причастными к смерти роженицы Елены Мачкалян. Он особо отметил, что врачей не арестовали в зале суда. Недовольна решением суда апелляционной инстанции осталась и сторона защиты.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 мая суд признал врачей Волжского перинатального центра Наталью Андрееву и Елену Попову причастными к смерти роженицы Елены Мачкалян, приговорив каждую к двум годам колонии. Родственники умершей при родах Елены Мачкалян обжаловали приговор. При этом 27 сентября Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор и сократил срок лишения свободы Андреевой и Поповой до года и девяти месяцев, исключив обвинение в совершении преступления по предварительному сговору.

Елена Мачкалян умерла 29 января 2017 года после родов. Дело двух акушеров-гинекологов перинатального центра Натальи Андреевой и Елены Поповой, обвиненных в причастности к ее смерти, рассматривал Волжский городской суд. Эксперты в суде назвали неправильные действия врачей причиной смерти пациентки, но затем суд частично удовлетворил просьбу защиты обвиняемых о признании экспертизы, проведенной в Астрахани, недопустимым доказательством. Попова и Андреева заявили суду, что роженица умерла от болезни печени, а свою вину они отрицали. Врачи однобоко представили суду данные о состоянии здоровья Елены Мачкалян перед смертью, чтобы снять с себя ответственность, счел вдовец.

Арам Мачкалян сказал 27 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что приговором недоволен. "Мы будем его обжаловать, пойдем в кассацию. Что это такое – отменили пункт "а", "группу лиц". Смягчили наказание по такой статье? Буду обжаловать и пойду до победного. Прокуратура просила четыре года, мы – шесть лет, в итоге смягчили наказание. Получается, удовлетворили только осужденных. Самое главное, что их не арестовали в зале суда, они пошли домой. Возложили наказание на суд первой инстанции – суд города Волжского. Вот когда материалы придут через неделю в суд Волжского, он должен будет поехать и арестовать их", – рассказал он.

Апелляционную жалобу вдовец Арам Мачкалян и родители Елены Мачкалян подали в июне. "С вышеуказанным приговором суда мы категорически не согласны в части назначенного наказания, считаем его чрезмерно мягким, не соответствующим тяжести совершенного преступления", - говорится в ней (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Андреева и Попова, не проводя внутреннее акушерское исследование, приняли необоснованное решение о переводе пациентки Мачкалян обратно в городскую больницу №2, сказано в документе. "Цель восстановления социальной справедливости означает адекватную компенсацию ущерба, причиненного обществу и его гражданам совершенным преступлением за счет по возможности равнозначного лишения или ограничения прав и свобод виновного", – подчеркивается в апелляционной жалобе.

Суд правильно пришёл к выводу, что патологии у пациентки возникли после оказания медпомощи, не отвечающей требованиям безопасности, отметили потерпевшие. "Во время транспортировки и нахождения в больнице у пациентки продолжала развиваться серьезная акушерская патология. <…> После потери более четырех литров крови пациентка Мачкалян Е.Н впала в кому. По жизненным показаниям она была переведена в ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница №1", где, не приходя в сознание, скончалась", – подчеркивается в апелляции.

Также вдовец и родители Елены Мачкалян указали, что действия врачей причинили им "моральный вред и нравственные страдания", однако их мнение при постановлении приговора в полном объеме не учтено. Они подчеркнули, что Попова и Андреева "вину в совершении преступления не признали, в содеянном не раскаялись, извинений потерпевшим не принесли".

Адвокат Натальи Андреевой Михаил Растрыгин сказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение суда о смягчении приговора – "это попытка принять соломоново решение, в данной ситуации это неприемлемо".

"И по квалификации, и по доказанности в принципе не согласны. Решением суда апелляционной инстанции недовольны, вопрос об обжаловании будет решен, когда на руки получим текст апелляционного определения. Плюс много процессуальных ошибок. И если были бы виновны, квалифицировать вот так нельзя – по 109-й, причинение смерти по неосторожности, и прекращать привлечение к уголовной ответственности по истечении срока давности. Там другие наказания и срок давности другой. Если бы переквалифицировали, дело подлежало бы прекращению. Суд не прислушался и не принял много аргументов", - отметил адвокат.

Адвокат отметил, что дело слушалось в областном суде с 1 сентября. По его словам, в прениях сторона защиты указала на несколько ключевых моментов. "Выводы суда первой инстанции не только не подтверждаются, но и опровергаются доказательствами уголовного дела. Особенно о непроведении подсудимыми необходимых анализов – все анализы проведены, необоснованной перегоспитализации из ГБУЗ "Волгоградский областной перинатальный центр № 1" в ГБУЗ "Городская клиническая больница № 2". Направление Елены Мачкалян осуществлено в строгом соответствии с действовавшим в тот момент приказом Комитета здравоохранения Волгоградской области о создании на базе ГБУЗ "Городская клиническая больница № 2" специализированного отделения, где должны были находиться все беременные женщины, заболевшие острыми респираторно-вирусными инфекциями. Квалификация деяния является ошибочной, поскольку лечение по полису медицинского страхования не является услугой и в случае врачебной ошибки не может квалифицироваться по статье 238 УК РФ. Точно так же, как не является услугой деятельность пожарных, пограничников или полиции. Сторона защиты настаивала, что за жизнь Елены Мачкалян только в ГБУЗ "Волгоградский областной перинатальный центр № 1" боролось больше десятка врачей, однако виновными в её смерти по непонятным причинам назначили Наталию Андрееву и Елену Попову. Обвинение является неконкретным – в нём отсутствуют конкретные нормы права, которые нарушили преданные суду врачи. Неконкретность обвинения препятствует реализации права на защиту, поскольку подсудимым не предъявили, что именно из клинических рекомендаций Минздрава России они нарушили", – добавил он.

Защитник указал, что осужденные "вызвались спасать жизнь Елены Мачкалян и её ребёнка, поступившей на восьмом месяце беременности с острой вирусной инфекцией, не доверив особо сложный случай дежурным врачам". "События разворачивались в период, когда в Волгоградской области бушевала сезонная эпидемия гриппа H3N1, которая по опасности для человека немногим уступает пандемии COVID-19. Сложность случая обусловлена нетипичной реакцией организма будущей мамы на вирусную инфекцию, которая проявилась внезапно, спровоцировала несвёртываемость крови у мамы и ряд сопутствующих фатальных реакций. Экстренные меры по родоразрешению с привлечением узкопрофильных ведущих специалистов из других медучреждений региона, таких как сосудистый хирург, на этот раз, к великому сожалению, не достигли ожидаемого результата – в результате операции жизнь удалось сохранить только маме. За её жизнь боролись уже лучшие врачи ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1", куда Елену Мачкалян перевезли для гемодиализа. Однако и её жизнь спасти не удалось – неуправляемые реакции организма оказались выше современной медицины", – сказал Растрыгин.

Он также добавил, что "расследование и проведение комплексной экспертизы в другом регионе показало, что врачебных ошибок, состоящих в причинно-следственной связи с летальным исходом, не имеется". "Эта история не была бы такой резонансной, если бы не необдуманные действия сотрудников ГБУЗ "Волгоградское областное паталогоанатомическое бюро", у которых в ходе расследования выявили подмену печени Елены Мачкалян. Это бросило тень на всех медработников, боровшихся за её жизнь и жизнь ребёнка. Под напором Арама Мачкаляна следователь отверг реабилитирующее экспертное заключение – изыскал причину и признал его недопустимым доказательством, после чего по ходатайству потерпевшего назначил и провёл несколько экспертиз в Санкт-Петербурге под руководством Игоря Толмачева, которые впоследствии и легли в основу обвинения Наталии Андреевой и Елены Поповой и приговора суда", – отметил адвокат.

Вдовец Арам Мачкалян ранее добился наказания руководителя патологоанатомического бюро Вадима Колченко за подмену биологических образцов Елены Мачкалян. Суд также признал Колченко взяточником. Патологоанатом приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Подробнее о борьбе родных за наказание виновных в смерти Елены Мачкалян говорится в справке "Кавказского узла" "Смерть Елены Мачкалян: небрежность, ложь и подлог".

По словам Растрыгина, суд первой инстанции отказался принимать во внимание доказательства защиты. "Показания свидетелей в приговоре изложены очень избирательно, исключены из них те фрагменты, которые реабилитируют подсудимых. Не принял суд во внимание и оправдывающие факты. Например, о том, что тактика лечения Елены Мачкалян из-за сложности случая принималась консилиумом врачей, решения которого в силу методических указаний Минздрава СССР от 1982 года, о котором все давно уже забыли, для лечащего врача являются обязательными. К сожалению, приговор в основном построен на эмоциях, но не на нормах права, обусловлен негативным резонансом, инициированным потерпевшей стороной и поддержанным в СМИ", – считает защитник.

Решение суда апелляционной инстанции прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" жители Волгограда, которые считают, что их близкие умерли из-за врачебных ошибок.

"В любом случае считаю, что решение по апелляции несправедливо. Мне кажется, Арам уже такой путь проделал, что он и дальше пойдет, вряд ли он будет останавливаться", – считает Сергей, потерявший дочь, которая скончалась от гнойной пневмонии в реанимационном отделении детской инфекционной больницы Волгограда,

Потерявшая мужа Гулина Наумова сказала, что наказание врачам не гарантирует, что они больше не совершат ошибок. "История показывает, что наказание не останавливает врачей от совершения дальнейших ошибок. Может, просто будут более внимательно относиться к своим обязанностям", – отметила она.