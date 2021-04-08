Смерть Елены Мачкалян: небрежность, ложь и подлог

08 апреля 2021, 16:41

Трагическая история с гибелью Елены Мачкалян и ее неродившегося сына в больницах Волгоградской области показывает, что помимо смертельной небрежности врачи могут лгать, совершать фальсификации документов и подлоги образцов органов и тканей. Как это происходило в нашумевшем деле и кого при этом наказывают, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Решение суда

По версии следствия и суда, главный патологоанатом Волгоградской области Вадим Колченко, решив искусственно занизить статистику материнской смертности, с помощью двух подчиненных подменил биологические образцы умершей в январе 2017 года Елены Мачкалян. Ему были предъявлены обвинения по статьям о получении взяток, организации служебного подлога, превышении должностных полномочий и мошенничестве .

1 апреля 2021 года суд в Волгограде приговорил Колченко к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 2,5 миллиона рублей. Наталью Герасименко, заведующую областным ГБУЗ «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро» приговорили к двум годам лишения свободы условно, а врача-патологоанатома Екатерину Черкасову – к 1,5 годам условно. Все они лишены права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления 1 .

Потерпевший, муж погибшей, Арам Мачкалян назвал приговор справедливым. Защита подсудимых намерена обжаловать решение суда, заявив о его необъективности.

Вадим Колченко

Врач-патологоанатом на следствии утверждал, что организовал сокрытие причин смерти по просьбе Волгоградского облздрава, в частности упоминая Аллу Чебаткову, начальника отдела организации медицинской помощи матери и ребенку областного Комитета здравоохранения и Ирину Карасеву. Также он признался, что обсуждал причину смерти с лечащими врачами Мачкалян. Позднее он отказался от этих показаний, заявив, что дал их под давлением сотрудников ФСБ .

Из показаний Колченко в материалах следствия: «После вскрытия Мачкалян я собрал совещание, на котором мы определились, какой диагноз запишем в медицинскую документацию. Здесь мы и решили, что определенный консилиумом диагноз «аутоиммунный гепатит» весьма дальновиден [...] Далее произошло совещание у зампредседателя Комитета здравоохранения Волгоградской области Ирины Карасевой. Ее интересовало в первую очередь то, чтобы смерть Елены Мачкалян ни в коем случае не была признана материнской

Карасева сказала мне, что, если есть хоть малейшая возможность избежать факта установления смерти Мачкалян как материнской, то ее нужно использовать [...] В дальнейшем от Натальи Герасименко он [Колченко] узнал, что она и врач-патологоанатом Екатерина Черкасова добавили в гистологические образцы от Мачкалян некий образец печени лица, чья печень точно была поражена гепатитом. Докладывала ему [Колченко] об этом Герасименко лично».

Арестовали Колченко в 2018 году, но совсем не за это. По данным суда, с января 2017 года по май 2018 года главврач получил от санитаров Красноармейского межрайонного патологоанатомического отделения и областного консультативного патологоанатомического отделения областного патологоанатомического бюро взятки на сумму 591,1 тысячи рублей за отказ от проверок платных услуг родственникам умерших, а также похитил деньги, предназначенные санитарам областного патологоанатомического бюро .

Лечащие врачи

У беременной Елены Мачкалян было много лечащих врачей. В женской консультации, куда она обратилась утром 10 января 2017 года из-за повышенной температуры, врач ей посоветовал пить парацетамол, но вечером этого же дня она была госпитализирована скорой помощью в город Волжский. Врач скорой сказал, что по приказу Комитета здравоохранения из-за эпидемии гриппа всех беременных с подозрением на него направляют именно во Вторую больницу — чтобы они лежали в одном месте, — вспоминает Арам Мачкалян .

Вечером 11 января Елена написала мужу, что температура поднялась до 40, а ей по-прежнему ничего из лекарств не дают. Утром 13 января после тревожного дня накануне она попросила его привезти ей послеродовые прокладки — началось очень сильное кровотечение - но не во Вторую больницу, а в Волгоградский областной клинический перинатальный центр имени Ушаковой (ВОКПЦ) в Волжском, так как Елену ночью перевезли туда в инфекционный бокс с диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция» и угрозой прерывания беременности.

Однако врачи ВОКПЦ сделали УЗИ, убедились, что ребенок жив, и не нашли угрозы прерывания беременности. После этого со словами «лечи грипп во Второй, а рожать приезжай к нам» беременную женщину на скорой отправили назад. В тот же день вечером Арам Мачкалян привез во Вторую больницу свечи для остановки кровотечения и увидел, что его жену на каталке и с кислородной маской грузят в карету скорой. «Какие свечи! Она рожать начала, мы ее отправляем назад в перинатальный», — заявили мужу в приемном отделении. Врач скорой и сопровождавший женщину дежурный акушер Второй больницы сказали, что мать и ребенка довезли живыми.

В одиннадцать вечера 13 января сестре Елены позвонили из больницы - сказали, что она родила сына . А рано утром 14 января к Араму Мачкаляну вышел главный врач ВОКПЦ Александр Бухтин. По его словам, ребенок умер несколько дней назад, что и вызвало такое состояние Елены. Мама введена в состояние искусственной комы. А ранее, перед отправкой во Вторую больницу, врач УЗИ-диагностики ошибся: принял сокращения диафрагмы за сердцебиение плода. Кроме того, у Елены большая кровопотеря, и ей для спасения жизни удалили матку. При этом Арам Мачкалян вспоминает как в переписке накануне Елена ему жаловалась, что «мальчик пихается».

17 января Елену по решению консилиума из 12 специалистов комитета здравоохранения Волгоградской области перевезли во Вторую областную больницу. Араму Мачкаляну объяснили, что реанимация в этой клинике современнее и лучше, кроме того, там есть диализ, который жизненно необходим Елене. консилиум из 12 специалистов комитета здравоохранения Волгоградской области. Там Елена и скончалась, не приходя в сознание, ночью 26 января. В справке о смерти, выданной на следующий день причиной гибели были названы ОРВИ, ДВС-синдром (он же — тромбогеморрагический синдром) и аутоиммунный гепатит.

Дело акушеров-гинекологов перинатального центра Натальи Андреевой и Елены Поповой слушается в Волжском городском суде. Обеим вменяются ч.2 ст.238 УК РФ, «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На очередном заседании 25 марта 2021 года был завершен допрос судебных экспертов, всего их было допрошено восемь.

Что показали экспертизы

В ходе следствия была проверена вся медицинская документация, относящаяся к Елене Мачкалян. И графологи установили, что история болезни в оперативных журналах и даже в выписках подверглась исправлениям. Многие подписи сделаны третьими лицами, часть диагнозов переписана уже после смерти Елены. То же самое касается и записей по патологоанатомическому вскрытию .

При первичном нахождении Елены Мачкалян в перинатальном центре «не в полном объеме был сформулирован диагноз, а также не в полном объеме проведено обследование», - говорится в заключении экспертизы Государственной военной медакадемии имени Кирова Санкт-Петербурга от 14 февраля 2020 года .

«Недооценка врачами... тяжести состояния пациентки Мачкалян Е.Н. и потерянное время в связи с необоснованным с медицинской точки зрения переводом обратно в неспециализированный стационар... чего не следовало делать, способствовали наступлению гибели плода, ухудшению ее состояния и в дальнейшем наступлению смерти Мачкалян Е.Н. ... Между недостатками оказания медицинской помощи, выразившимися в недооценке тяжести состоянии пациентки, приведшего к смерти Мачкалян Е.Н., имеется прямая причинно-следственная связь», – говорится в заключении.

Лечение пациентки осуществлялось формально, без учета особенностей течения конкретной беременности, а отсутствие должного контроля и своевременной реакции на ухудшение ее состояния в дальнейшем привело к смерти, полагают эксперты. «Гибели плода можно было бы избежать в случае своевременной диагностики... и принятия решения об оперативном родоразрешении», – утверждают эксперты.

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