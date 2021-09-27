Волгоградский суд смягчил приговор врачам по делу Елены Мачкалян

27 сентября 2021, 15:44

Апелляционная инстанция исключила обвинение врачей Волжского перинатального центра Натальи Андреевой и Елены Поповой в совершении преступления по предварительному сговору и сократила им срок лишения свободы до года и девяти месяцев, сообщил сегодня Волгоградский областной суд.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая суд признал врачей Волжского перинатального центра Наталью Андрееву и Елену Попову причастными к смерти роженицы Елены Мачкалян, приговорив каждую к двум годам колонии, а также на два года запретил им заниматься врачебной деятельностью. Родственники умершей обжаловали приговор акушерам-гинекологам Волжского перинатального центра.

Елена Мачкалян умерла 29 января 2017 года после родов. Дело двух акушеров-гинекологов перинатального центра Натальи Андреевой и Елены Поповой, обвиненных в причастности к ее смерти, рассматривал Волжский городской суд. Эксперты в суде назвали неправильные действия врачей причиной смерти пациентки, но затем суд частично удовлетворил просьбу защиты обвиняемых о признании экспертизы, проведенной в Астрахани, недопустимым доказательством. Попова и Андреева заявили суду, что роженица умерла от болезни печени, а свою вину они отрицали. Врачи однобоко представили суду данные о состоянии здоровья Елены Мачкалян перед смертью, чтобы снять с себя ответственность, счел вдовец Арам Мачкалян.

Волгоградский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении врачей перинатального центра, обвиняемых в оказании некачественных медицинских услуг, что привело к смерти Елены Мачкалян. Апелляции на приговор суда первой инстанции были поданы и защитой, и обвинением, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте суда.

Выслушав мнения участников процесса, суд смягчил приговор, исключив из него один из пунктов обвинения, касающийся совершения преступления по предварительному сговору и организованной группой. Елена Попова и Наталья Андреева приговорены к одному году и девяти месяцам колонии. Также суд сократил срок их запрета на работу врачами до полутора лет, проинформировало сегодня издание V1.

Уголовное дело поступило в Волгоградский областной суд 6 августа, состоялись четыре заседания, решение суда было вынесено сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

Вдовец Арам Мачкалян ранее добился наказания руководителя патологоанатомического бюро Вадима Колченко за подмену биологических образцов Елены Мачкалян. Суд также признал Колченко взяточником. Патологоанатом приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Подробнее о борьбе родных за наказание виновных в смерти Елены Мачкалян говорится в справке "Кавказского узла" "Смерть Елены Мачкалян: небрежность, ложь и подлог".